«Алишер — король, бог. А я всего лишь его ребро». История любви Усманова и Винер, которые теперь разводятся

Почти полувековые отношения одного из богатейших людей России Алишера Усманова с легендарным тренером по художественной гимнастике Ириной Винер закончились. Отдел спорта «Фонтанки» вспоминает яркую историю их любви.

Фото: ИТАР-ТАСС/ Валерий Шарифулин Поделиться Поделиться





По официальной информации, развод инициировал 68-летний миллиардер. Причины не называются. Процесс раздела совместно нажитого имущества, судя по заявлениям обеих сторон, обещает быть тихим. Вряд ли может быть иначе, ведь они буквально боготворили друг друга на протяжении всей своей совместной истории.



Шел 1971 год. В стареньком дворце спорта Ташкента занимались гимнастки — краса и гордость узбекского спорта. Среди стройных чернобровых девочек одна выделялась особенно — 23-летняя Ирина Винер. Она уже давно заметила, что в конце тренировки на нее приходит посмотреть один красивый и скромный молодой человек из команды по фехтованию, которая занималась в соседнем зале. Его имени она тогда не узнала. Ирина была на пять лет старше и считалась одной из главных модниц Ташкента: за пределами зала она ходила в черных чулках, высоких сапогах и мини-юбке. К такой просто так не подойдешь. Но 19-летний Усманов влюбился по уши.



«Я с ней не был еще знаком, но в ее образ сразу же влюбился. Она запала мне в душу на всю жизнь. На две жизни, можно сказать», — признавался в 2018 году Усманов.

Вскоре будущий миллиардер уехал учиться в МГИМО. Сама Винер вышла замуж и родила сына. Но от судьбы не убежишь. Через несколько лет Винер отправилась в командировку в Москву. По легенде, молодые люди случайно столкнулись на Калининском проспекте. Алишер сразу узнал девушку, а вот Винер потребовалось время, чтобы вспомнить того самого молчаливого фехтовальщика из дворца спорта. Сам Алишер говорит, что не сумел с первого раза растопить ее сердце.



«Она думала, что я напыщенный индюк, а я оказался сумасшедше обаятельным, потрясающе интеллектуально развитым и очень много знающим о женском существе молодым человеком. Вот она и не устояла», — вспоминал бизнесмен.

Винер же, напротив, утверждает, что сразу влюбилась, только вида не подала. Вскоре она рассталась с первым мужем. О том браке тренер никогда не рассказывала никаких подробностей. Стали ли причиной для развода отношения с Усмановым — тоже загадка. Наличие у Ирины сына Алишера не смутило, но его родители были резко против. Отец Бурхан Усманов, занимавший должность прокурора Ташкента, хотел найти сыну, как он считал, более достойную невесту: по его мнению, женщина с еврейскими корнями, на пять лет старше, да еще и с ребенком от прошлого брака никуда не годилась. Но Винер удалось завоевать уважение будущей свекрови. Помогла общая беда.



В 1980 году в Узбекистане прогремел судебный процесс над золотой молодежью Ташкента. Вместе с сыном председателя КГБ республики и сыном министра сельского хозяйства Усманова осудили на 8 лет по делу о взяточничестве, мошенничестве и групповом хищении социалистической собственности. Сам Алишер всегда называл обвинения сфабрикованными и говорил, что стал жертвой внутреннего конфликта в руководстве республики. Винер обещала его дождаться. Слово свое она сдержала, хотя и поплатилась за это.



Ирину Винер сделали невыездной из-за частых свиданий с Усмановым в тюрьме.



«За что заперли? За пятую графу (5-я графа в паспорте СССР — национальность. — Прим. ред.). Сначала за это, потом за то, что я езжу в места не столь отдаленные», — рассказывала Винер.

Однажды почтальон принес ей посылку из тюрьмы. Внутри невзрачного свертка лежал шелковый платок — так в Узбекистане делают предложение руки и сердца. Ирина подарок приняла.

«Во всем мире, во все века действует закон: мужчины любят глазами, женщины — ушами. Заметьте: даже если мужчина внешне самый непрезентабельный, но он образован, речист, прекрасно говорит, что называется, классно вешает лапшу на уши, то вы проникнетесь к нему симпатией. Другое дело, как узнать, любовь ли это или нет... Но при других вариантах, когда язык не слишком подвешен, красота тоже часто выручает», — говорила Винер и добавляла, что ее муж — и красивый, и умный.



Усманова выпустили на два года раньше за примерное поведение и «искреннее раскаяние». В 2000 году Верховный суд Узбекистана полностью реабилитировал его. Винер вышла замуж за Усманова в 1992-м, когда пара переехала в Москву. Молодожены обошлись без пышной церемонии.

«К сожалению, у меня не было свадьбы. На моей свадьбе небо было потолком, а земля была полом», — загадочно рассказывала Ирина Александровна.

В Ташкенте Усманов работал во Внешнеэкономической ассоциации Советского комитета защиты мира и параллельно зарабатывал на жизнь переводами с арабского языка. В Москве начинает вести бизнес: открывает производство полиэтиленовых пакетов на базе Раменского завода пластмасс в Московской области и занимается поставками табака.



Винер считает, что именно она — главная причина успехов мужа: Алишер просто не мог подвести женщину, которая шесть лет ждала его.

«Мужа делает жена. По желанию женщины мужчина становится тем самым, которым она его придумала. Я всегда говорила Алишеру: «Ты — гений! Ты — великий!» И он стал таким, хотя прошел через многие испытания. Он отчаивался, а я все равно говорила, что все будет, хотя тогда и думать об этом было нереально. Я всегда знала, что он супер», — говорит Винер.



Она признает: в последние годы супруги виделись мало. Ирина Александровна практические живет на базе в Новогорске, где тренирует гимнасток и решает организационные вопросы. У Усманова бизнес по всему миру и федерация по фехтованию.

«Он в какой-то степени ревнует меня к гимнастике. Он всегда говорил: «Что ж такое происходит? У тебя же на лбу даже при самых наших близких отношениях крупным шрифтом написано: Зарипова (многократная чемпионка мира. — Прим. ред.)». В этом он немного ошибался — все-таки художественную гимнастику я любила, но я и его любила тоже очень сильно», — уверена Винер.

Но долгие разлуки никогда не были для них проблемой.

«Алишер — очень занятой человек, я тоже не сижу под вязами. Когда мы встречаемся, нам есть о чем поговорить. Я всегда удивляюсь, когда вижу в ресторане красивую молодую пару, которая сидит молча весь вечер. Им просто нечего друг другу сказать! Так может, лучше так, как мы?» — удивлялась Винер.

В их жизни находилось место и романтике. Как-то Винер призналась, что несколько лет назад для семейного архива они сняли клип о своей любви.



«Его сняли специально для нас с Алишером Бурхановичем на мою любимую песню «Время». Она о том, что время не лечит, уходит, как деньги. Но любовь остается. Нашли очень похожего на Алишера мальчика, а одна из моих учениц — вылитая я в детстве. Даже родинка на щеке точно такая же. Они снялись вдвоем в этом клипе, получилось безумно трогательно», — рассказывала Винер.

На Олимпиаде в Пекине после победы Евгении Канаевой Усманов сначала сказал жене: «Ну и чему радуешься? Подумаешь, выиграла чемпионат Советского Союза». Зато когда на следующий день россиянки взяли золото в групповых упражнениях, весь номер Ирины Александровой был уставлен корзинами с цветами от Усманова.



«И записка с очень нежными словами. В этом весь Усманов», — вспоминала Винер про тот случай.

«Это красивая история любви двух сильных людей. Это то, о чем мечтает сильная женщина, чтобы мужчина тебя не душил, а давал по 10 часов заниматься любимым делом. Это безусловная любовь. 20 лет назад я видела, как он аккуратно входил в зал во время тренировки, чтобы Ирочку не беспокоить. Она ему что-то говорила, а он ждал. Я видела, как самый богатый человек стоит скромно в сторонке. А потом они уходили счастливые, и у нас было два часа отдыха», — рассказывала бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева.



В ответ Ирина Александровна боготворила мужа.

«Я восточная женщина и привыкла, что муж в семье главный. Когда супруг входит в дом, жена должна приветствовать его стоя. И при этом опустить глаза. И своих девочек-гимнасток я воспитываю точно так же. Я учу их, что семья, муж, дети — это самое главное. На первом месте — муж, потом дети. И все это вместе составляет счастье женщины. А работа и все остальное — вторично», — уверена Винер.

Она буквально называла Усманова богом, королем и гением, а себя «всего лишь его порождением, ребром».

И вот теперь спустя почти полвека таких отношений эти люди решили развестись. Верится в такое с трудом.

«Пока было первое слушание, дальше будет видно. Если все будет тихо и спокойно, если мы обо всем договоримся, то без комментариев», — единственное, что сказала об этом Винер.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

