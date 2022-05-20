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    «Шикарная монументальная постройка». Здание пороховых складов в Лисьем Носу получит статус памятника

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    Здание пороховых складов на Морском проспекте, 42 в Лисьем Носу, часть комплекса фортификационных сооружений Кронштадтской крепости, будет включено в перечень выявленных объектов культурного наследия. Об этом 20 мая сообщает городской комитет по охране памятников.

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    Решение о включении здания в перечень выявленных памятников приняла комиссия КГИОП по установлению историко-культурной ценности объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия.

    Двухэтажное здание возведено в кирпичном стиле и украшено фронтоном. «Я специально съездил посмотреть это здание, оно производит сильнейшее впечатление. Безусловно, такая шикарная монументальная постройка, связанная со славой русского оружия, заслуживает статуса памятника», — приводит пресс-служба слова главы комитета Сергея Макарова.

    Известно, что изначально постройка представляла собой одноэтажный кирпичный пороховой погреб, который возвели в промежутке 1864–1868 годов в ходе реконструкции оборонительных сооружений Кронштадтской крепости.

    Как предполагает комитет по охране памятников, здание реконструировали на рубеже XIX-XX веков. В надстроенном втором этаже разместились лаборатории. Современный вид здания точно сформировался до революции, так как сохранилась открытка 1914 года с изображением порохового склада.

    После Великой Отечественной войны погреба с лабораторией выполняли роль военных вкладов Балтийского флота, потом здание занял филиал ЦНИИ военного кораблестроения МО ВМФ, 2000-е годы здесь «квартировал» 18-й арсенал ВМФ.

    Сейчас постройка заброшена и находится на балансе ФГАУ «УИСП» Минобороны.

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