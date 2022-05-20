Регионы получат около 150 млрд рублей на строительство новых школ

«В России завершился третий этап отбора проектов по строительству новых школ в регионах. Чтобы помочь территориям реализовать эти проекты, федеральный центр направит туда более 149 млрд рублей. Субсидии получат 64 региона. В ближайшие годы в этих субъектах будет построено 167 современных школ и появится более 159,5 тысяч дополнительных учебных мест. Помимо федеральных денег средства на строительство школ направят и сами регионы. Кроме того, к работе планируется привлекать инвесторов», — следует из сообщения.

Правительство направит более 149 миллиардов рублей на строительство в регионах 167 школ на 159,5 тысяч учебных мест. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает 20 мая пресс-служба кабмина.

По итогам первого этапа отбора, прошедшего весной прошлого года, правительство распределило между регионами 53,7 миллиарда рублей. В рамках второго этапа, завершившего в сентябре, было распределено более 74,3 миллиарда рублей. Дополнительный отбор проводился в конце 2021 года, его результатом стало распределение более 35,8 миллиарда рублей.



Всего в 2022–2024 годах на строительство школ из федерального бюджета планируется направить 312,8 миллиарда рублей.

