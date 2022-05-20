Мужчину спасли из пожара на Школьной. Его эвакуацию через окно показали соседи

Полтора десятка пожарных тушили загоревшуюся квартиру в Приморском районе города 20 мая. Двое из них обеспечивали жильцу безопасный спуск на землю, видео опубликовано в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о возгорании со Школьной улицы, 118, поступил на пульт дежурного немногим позже половины третьего часа дня. На место выехали три пожарных расчёта, очаг обнаружили в однокомнатной квартире на четвёртом этаже.
К трём часам дня пожар ликвидировали. В квартире обгорели 20 квадратных метров обстановки.
В момент пожара в комнате был мужчина. Его эвакуировали через окно с помощью штурмовой лестницы. Выбираться из дышащей дымом квартиры ему помогали сотрудники МЧС.
«Пострадавший осматривается бригадой скорой медицинской помощи», — уточнили в ведомстве.