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    Мужчину спасли из пожара на Школьной. Его эвакуацию через окно показали соседи

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    1 комментарий

    Полтора десятка пожарных тушили загоревшуюся квартиру в Приморском районе города 20 мая. Двое из них обеспечивали жильцу безопасный спуск на землю, видео опубликовано в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о возгорании со Школьной улицы, 118, поступил на пульт дежурного немногим позже половины третьего часа дня. На место выехали три пожарных расчёта, очаг обнаружили в однокомнатной квартире на четвёртом этаже.

    К трём часам дня пожар ликвидировали. В квартире обгорели 20 квадратных метров обстановки.

    В момент пожара в комнате был мужчина. Его эвакуировали через окно с помощью штурмовой лестницы. Выбираться из дышащей дымом квартиры ему помогали сотрудники МЧС.

    «Пострадавший осматривается бригадой скорой медицинской помощи», — уточнили в ведомстве.

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    Комментарии (1)

    Akabos
    Это не штурмовая лестница - это трехколенная лестница.
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