С 6 мая российские международные резервы сократились на $ 6,4 миллиарда

Российские золотовалютные резервы за неделю сократились на 6,4 миллиарда долларов. Таким образом, по состоянию на 13 мая их объем составляет 585,7 миллиарда долларов, следует из недельных данных Центробанка, опубликованных в пятницу, 20 мая.



Рекордные показатели золотовалютных резервов — 643,2 миллиарда долларов — были зафиксированы 18 февраля. С 18 февраля по 25 марта из-за валютных интервенций, рефинансирования и переоценки активов объем российских резервов уменьшился на 6,03%, до 604,4 миллиарда долларов, после чего вновь начал расти. На 1 апреля он составлял уже 606,5 миллиарда долларов, на 8 апреля — 609,4 миллиарда долларов, на 15 апреля — 611,1 миллиарда. С 15 апреля объем золотовалютных резервов вновь начал понижаться и к 13 мая, таким образом, за месяц уменьшился на 4,34%, или 25,4 миллиарда долларов, за три месяца, с 18 февраля, — на 9,82%, или 57,5 миллиарда долларов.