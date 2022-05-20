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    Книги

    Названы самые раздражающие россиян герои книг

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    5 комментариев

    Стало известно, кто из литературных героев кажется россиянам самым неприятным. Результаты опроса предоставила «Фонтанке» 20 мая пресс-служба группы компаний «ЛитРес».

    Среди героев иностранных книг первое место заняла Долорес Амбридж из серии романов про Гарри Поттера, ее назвали самым неприятным персонажем почти половина опрошенных — 46,1%. Второе место читатели отдали Белле Свон из саги про вампиров «Сумерки». Против возлюбленной Эдварда Каллена проголосовали 29,9% опрошенных. Тройку персонажей-антигероев замыкает Питер Петтигрю по кличке Хвост — вновь персонаж из книг Джоан Роулинг. Предатель, выдавший Темному лорду родителей Гарри Поттера, а потом много лет скрывавшийся в облике крысы, получил 21,8% голосов. В топ-5 также вошли король Джоффри Баратеон (19,8%), персонаж серии романов «Песнь льда и пламени» Джорджа Р. Р. Мартина, и младшая дочь семьи Беннетов, избалованная и своевольная Лидия (19%), известная по роману Джейн Остин «Гордость и предубеждение».

    Читатели русской литературы выбрали победителем антирейтинга помещицу из «Му-му», которая заставила Герасима погубить бедное животное. Ей отдали 46,1% голосов. На втором месте — героиня романа Льва Толстого Анна Каренина с 22,4%, а на третьем — Гумберт Гумберт из романа «Лолита» Владимира Набокова (19%). Пятерку замыкают пушкинский Евгений Онегин (17,2%) и героиня «Войны и мира» Наташа Ростова (16,4%).

    «Около половины опрошенных (48,1%) отметили, что из-за нелюбви к персонажу они часто даже не дочитывали книгу», — рассказали в «ЛитРес».

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    Комментарии (5)

    Леонтий
    Муму это сердце русской литературы,центральное произведение.Мать Тургенева -образ зла как для своего сына ,так и для читателей.Все логично.
    Ваня К
    Наташа Ростова, конечно, не одну тысячу советских школьниц разочаровала, после Андрея Болконского-Тихонова выйдя за пьера-С.бондарчука.
    alexadmin
    А мне все время вспоминается главный герой (не помню как зовут) из "Острова Крым", основавший Союз Общей Судьбы. Прям хочется схватить что-то тяжелое и стучать по голове, приговаривая: "Что ж ты гад, делаешь. Себя не жалко, так людей пожалей"
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