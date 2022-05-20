Оспу обезьян нашли уже более чем в 10 странах, ВОЗ собирает экстренную встречу

Более десяти стран обнаружили среди населения больных оспой обезьян. В «Векторе» говорят, что от заражения поможет вакцина и против натуральной оспы.
О случаях оспы обезьян заговорили в начале мая, когда первый больной был обнаружен в Великобритании. Он вернулся в Лондон из Нигерии. К 20 мая болезнь выявлена в Испании (более 30 случаев), Португалии, Франции, Бельгии, Германии, Италии, Швеции, США, Канаде и Австралии.
Также стало известно, что из-за активного распространения оспы ВОЗ созывает экстренную встречу.
Ранее Роспотребнадзор сообщал, что усилил контроль на границе. В ведомственном центре «Вектор» уверены, что вакцина от натуральной оспы эффективна и при обезьяньей. В центре также добавили, что летальность этой болезни — от 1 до 11 процентов.
Оспа обезьян передается воздушно-капельным путем и считается наиболее схожей с натуральной оспой. Симптомы можно обнаружить через 6–13 дней. Это температура, тошнота, мышечные боли и, в 90% случаев, характерная сыпь и зуд. Она начинается с лица и постепенно расползается на тело, небольшое пятно превращается в пузырек с жидкостью.