Оспу обезьян нашли уже более чем в 10 странах, ВОЗ собирает экстренную встречу

Более десяти стран обнаружили среди населения больных оспой обезьян. В «Векторе» говорят, что от заражения поможет вакцина и против натуральной оспы.

О случаях оспы обезьян заговорили в начале мая, когда первый больной был обнаружен в Великобритании. Он вернулся в Лондон из Нигерии. К 20 мая болезнь выявлена в Испании (более 30 случаев), Португалии, Франции, Бельгии, Германии, Италии, Швеции, США, Канаде и Австралии.