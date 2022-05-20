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    Оспу обезьян нашли уже более чем в 10 странах, ВОЗ собирает экстренную встречу

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    8 комментариев

    Более десяти стран обнаружили среди населения больных оспой обезьян. В «Векторе» говорят, что от заражения поможет вакцина и против натуральной оспы.

    О случаях оспы обезьян заговорили в начале мая, когда первый больной был обнаружен в Великобритании. Он вернулся в Лондон из Нигерии. К 20 мая болезнь выявлена в Испании (более 30 случаев), Португалии, Франции, Бельгии, Германии, Италии, Швеции, США, Канаде и Австралии.

    Также стало известно, что из-за активного распространения оспы ВОЗ созывает экстренную встречу.

    Ранее Роспотребнадзор сообщал, что усилил контроль на границе. В ведомственном центре «Вектор» уверены, что вакцина от натуральной оспы эффективна и при обезьяньей. В центре также добавили, что летальность этой болезни — от 1 до 11 процентов.

    Оспа обезьян передается воздушно-капельным путем и считается наиболее схожей с натуральной оспой. Симптомы можно обнаружить через 6–13 дней. Это температура, тошнота, мышечные боли и, в 90% случаев, характерная сыпь и зуд. Она начинается с лица и постепенно расползается на тело, небольшое пятно превращается в пузырек с жидкостью.

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    Комментарии (8)

    Леонтий
    Гинцбурга в студию!Обезьян запретить.
    Денеб
    Человечество вступило в эпоху эпидемий....природный механизм регулирования численности населения...
    Ref
    Если точнее : "ВОЗ созывает срочную встречу экспертов: главными темами станут пути передачи болезни, её распространённость среди лиц нетрадиционной сексуальной ориентации" С
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