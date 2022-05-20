В российском баскетболе решили ввести потолок зарплат. Игроки выступили против и объяснили почему

Российские баскетболистки выступили против введения потолка зарплат. Соответствующее обращение 20 мая оказалось в распоряжении «Фонтанки».
Ввести ограничения предложила Российская федерация баскетбола, начиная с сезона-2024/25. Пока речь идёт о мужской Суперлиге (второй по силе дивизион российского баскетбола) и женской премьер-лиге. Мужчинам предлагают ввести потолок зарплат от 50 до 600 тысяч рублей в месяц для одного игрока. У женщин — от 80 до 800 тысяч рублей в месяц.
При этом клубам можно подписать двух «звёзд» с неограниченной зарплатой. Общий лимит зарплатного бюджета для мужских клубов — 50 миллионов, для женских — 100 миллионов рублей.
Игроки женской премьер-лиги отреагировали на идею резко против.
«Каким образом потолок зарплат может быть в лиге, в которой бюджеты команд находятся на диаметрально противоположном уровне? Причём речь идёт не только о зарплате игроков и сотрудников клубов, но и об условиях тренировочной работы, реабилитации, проживания. переездов и перелётов. Если у игроков, которые не будут вписываться в потолок зарплаты, будут предложения из более достойных клубов из-за рубежа, то игроки просто уедут из страны», — говорится в письме.
Кроме того, спортсменки подчёркивают, что карьера игрока короткая, а большие зарплаты баскетболисты начинают получать чаще всего только в середине своей карьеры. «Этот зарплатный лимит обесценивает наш труд и наше здоровье и будет пагубным для развития российского баскетбола», — подытожили игроки.
Под письмом подписались, в том числе, капитан сборной России Мария Вадеева, а также одна из самых титулованных в истории России баскетболисток — петербурженка Евгения Белякова, выступающая сейчас за УГМК (Екатеринбург).
Среди других подписавших письмо: Анастасия Шилова, Елизавета Комарова, Майга Жоселина, Раиса Мусина, Елизавета Шабанова, Ольга Фролкина, Евгения Фролкина, Юлия Козик, Нина Глонти, Марина Рявкина, Екатерина Федоренкова, Виктория Завьялова, Дарья Репникова, Ксения Тихоненко, Алена Кириллова, Альбина Ражева, Анна Буровая, Александра Столяр, Татьяна Петрушина, Мария Коршакова, Наталья Жедик, Дарья Намок, Дарья Курильчук.