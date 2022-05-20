В российском баскетболе решили ввести потолок зарплат. Игроки выступили против и объяснили почему

Ввести ограничения предложила Российская федерация баскетбола, начиная с сезона-2024/25. Пока речь идёт о мужской Суперлиге (второй по силе дивизион российского баскетбола) и женской премьер-лиге. Мужчинам предлагают ввести потолок зарплат от 50 до 600 тысяч рублей в месяц для одного игрока. У женщин — от 80 до 800 тысяч рублей в месяц.

При этом клубам можно подписать двух «звёзд» с неограниченной зарплатой. Общий лимит зарплатного бюджета для мужских клубов — 50 миллионов, для женских — 100 миллионов рублей.

«Каким образом потолок зарплат может быть в лиге, в которой бюджеты команд находятся на диаметрально противоположном уровне? Причём речь идёт не только о зарплате игроков и сотрудников клубов, но и об условиях тренировочной работы, реабилитации, проживания. переездов и перелётов. Если у игроков, которые не будут вписываться в потолок зарплаты, будут предложения из более достойных клубов из-за рубежа, то игроки просто уедут из страны», — говорится в письме.

Кроме того, спортсменки подчёркивают, что карьера игрока короткая, а большие зарплаты баскетболисты начинают получать чаще всего только в середине своей карьеры. «Этот зарплатный лимит обесценивает наш труд и наше здоровье и будет пагубным для развития российского баскетбола», — подытожили игроки.

Под письмом подписались, в том числе, капитан сборной России Мария Вадеева, а также одна из самых титулованных в истории России баскетболисток — петербурженка Евгения Белякова, выступающая сейчас за УГМК (Екатеринбург).

