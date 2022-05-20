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    COVID-19

    Ковид покидает больницы Петербурга: пациентов в 8 раз меньше, чем на пике

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    2 комментария

    Число пациентов в больницах Петербурга снизилось до нового минимума — 1 286 человек с ковидом и пневмониями. Это почти в 8 раз меньше, чем на пике сильнейших волн, следует из отчетов Смольного.

    Как говорится в эпидемиологической справке городского оперштаба от 20 мая, всего на 1 509 койках в петербургских стационарах остаются 1 286 пациентов. Из них 193 — в реанимации, а 23 подключены к ИВЛ. Еще 2 520 петербуржцев лечатся амбулаторно, а 545 — на карантине.

    При этом Петербург занимает второе место в России по смертям от ковида после Москвы за сутки.

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    Комментарии (2)

    VKuser49193372
    Не отменят, скоро будут оспу лечить
    RichiS
    Маски собираются в Питере отменить все-таки? Может, я пропустил эту новость и их уже отменили?
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