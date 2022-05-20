Ковид покидает больницы Петербурга: пациентов в 8 раз меньше, чем на пике

Число пациентов в больницах Петербурга снизилось до нового минимума — 1 286 человек с ковидом и пневмониями. Это почти в 8 раз меньше, чем на пике сильнейших волн, следует из отчетов Смольного.

Как говорится в эпидемиологической справке городского оперштаба от 20 мая, всего на 1 509 койках в петербургских стационарах остаются 1 286 пациентов. Из них 193 — в реанимации, а 23 подключены к ИВЛ. Еще 2 520 петербуржцев лечатся амбулаторно, а 545 — на карантине.



При этом Петербург занимает второе место в России по смертям от ковида после Москвы за сутки.

