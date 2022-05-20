    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 9

    4 м/с, вос

    766мм

    38%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd62.4eur64.94
    Что происходит на УкраинеОтмена маршрутокСанкции и экономикаОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмЭкологияВакансииПромышленный Петербург

    Дискредитацию армии разглядели полицейские Петербурга через стекло машины. Суд их развернул

    4580
    37 комментариев

    Машина петербуржца Дмитрия Темнохода попала в прицел полиции Фрунзенского района. Взгляд упал на приборную панель, где был установлен маленький украинский флажок. Сотрудники правопорядка составили протокол о публичной дискредитации действий российской армии. Но, как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, 20 мая административное дело было прекращено за отсутствием состава.

    Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться

    Флажок был принят за оскорбительный еще 10 апреля. Из протокола следовало, что «около 14:30, находясь у д. 4 по проспекту Девятого Января, в целях выражения личного мнения о специальной военной операции, по заранее спланированному умыслу, Темноход пытался осуществить публичные действия по демонстрированию окружающим государственного флага Украины».

    В судебном заседании петербуржец пояснил, что флаг у него в машине стоит даже не восемь, а более десяти лет. Суд дело прекратил за отсутствием состава.

    Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

    По теме

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (37)

    MIGEL
    Купил джинсы,а бобу жёлтую не стал.
    Ushat Pomoev
    Жители улицы Мира - с вещами на выход! Будете знать, как дискредитировать!
    Жителям Киевской, Одесской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской улиц - приготовиться!
    Чуа
    Любопытно, что было бы, если бы в Одессе, Киеве или Львове кто-то на приборную панель автомобиля установил маленький российский флажок?
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close