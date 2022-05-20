Дискредитацию армии разглядели полицейские Петербурга через стекло машины. Суд их развернул

Машина петербуржца Дмитрия Темнохода попала в прицел полиции Фрунзенского района. Взгляд упал на приборную панель, где был установлен маленький украинский флажок. Сотрудники правопорядка составили протокол о публичной дискредитации действий российской армии. Но, как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, 20 мая административное дело было прекращено за отсутствием состава.
Флажок был принят за оскорбительный еще 10 апреля. Из протокола следовало, что «около 14:30, находясь у д. 4 по проспекту Девятого Января, в целях выражения личного мнения о специальной военной операции, по заранее спланированному умыслу, Темноход пытался осуществить публичные действия по демонстрированию окружающим государственного флага Украины».
В судебном заседании петербуржец пояснил, что флаг у него в машине стоит даже не восемь, а более десяти лет. Суд дело прекратил за отсутствием состава.