Троллейбус сбил четвероклассника на Петроградской стороне. Мальчик выкатился на дорогу на самокате

Катавшийся на самокате по Петроградскому району Петербурга 11-летний школьник уехал в больницу на скорой. На Большом проспекте он не разминулся с троллейбусом, стало известно «Фонтанке» 20 мая.
Пострадавший в результате ДТП четвероклассник поступил в больницу имени Раухфуса накануне. По предварительным данным, около восьми часов вечера он выехал с тротуара на проезжую часть у дома
Транспортом управляла 45-летняя женщина. Все обстоятельства случившегося выясняет полиция. Для школьника оно обошлось без критических последствий. К медикам он попал в состоянии средней степени тяжести.