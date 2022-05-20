Троллейбус сбил четвероклассника на Петроградской стороне. Мальчик выкатился на дорогу на самокате

Катавшийся на самокате по Петроградскому району Петербурга 11-летний школьник уехал в больницу на скорой. На Большом проспекте он не разминулся с троллейбусом, стало известно «Фонтанке» 20 мая.

Пострадавший в результате ДТП четвероклассник поступил в больницу имени Раухфуса накануне. По предварительным данным, около восьми часов вечера он выехал с тротуара на проезжую часть у дома № 42 по Большому проспекту Петроградской стороны и угодил под попутный троллейбус № 31 .