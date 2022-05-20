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    Троллейбус сбил четвероклассника на Петроградской стороне. Мальчик выкатился на дорогу на самокате

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    7 комментариев

    Катавшийся на самокате по Петроградскому району Петербурга 11-летний школьник уехал в больницу на скорой. На Большом проспекте он не разминулся с троллейбусом, стало известно «Фонтанке» 20 мая.

    Пострадавший в результате ДТП четвероклассник поступил в больницу имени Раухфуса накануне. По предварительным данным, около восьми часов вечера он выехал с тротуара на проезжую часть у дома № 42 по Большому проспекту Петроградской стороны и угодил под попутный троллейбус № 31.

    Транспортом управляла 45-летняя женщина. Все обстоятельства случившегося выясняет полиция. Для школьника оно обошлось без критических последствий. К медикам он попал в состоянии средней степени тяжести.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии (7)

    Диванный Эксперт
    После появления самокатов стал при повороте направо смотреть в правое зеркало. Однажды чуть не сбил такого. При повороте направо, из правого ряда. Катился в у заднего колеса. Беззаботно.
    фру
    он так и будет выкатывацо..по жизни.
    Huga Birchtree
    Но ведь тут виновности водителя транспонта никакой нет! Только психологический удар. Молодого человека безумно жаль, но вина полностью у него.
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