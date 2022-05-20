Mercedes продал на аукционе свой «лучший образец» и обновил список самых дорогих машин в мире

С помощью аукционного дома Sotheby's Mercedes продал модель 1955 года выпуска. Она стала самым дорогим в мире автомобилем.
Как пишет аукционный дом, в качестве лота был выставлен Mercedes-Benz 300 SLR 1955 года. Таких машин всего две, они были сделаны для гонки Mille Miglia, но при этом им было разрешено ездить по обычным дорогам. Автомобиль оснащался 3-литровым 310-сильным мотором от болида «Формулы-1» и максимально развивал скорость в 290 км/ч. Машина считается одним из лучших образцов автомобильной инженерии и дизайна.
Машину продали за 135 млн евро, существенно побив рекорд Ferrari 250 GTO 1962 года выпуска, проданного в 2018 году за $48,4 млн.
На вырученные деньги будет создан фонд, который займется грантовой поддержкой молодежи в области наук об окружающей среде.