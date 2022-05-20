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    Mercedes продал на аукционе свой «лучший образец» и обновил список самых дорогих машин в мире

    2839
    4 комментария

    С помощью аукционного дома Sotheby's Mercedes продал модель 1955 года выпуска. Она стала самым дорогим в мире автомобилем.

    Как пишет аукционный дом, в качестве лота был выставлен Mercedes-Benz 300 SLR 1955 года. Таких машин всего две, они были сделаны для гонки Mille Miglia, но при этом им было разрешено ездить по обычным дорогам. Автомобиль оснащался 3-литровым 310-сильным мотором от болида «Формулы-1» и максимально развивал скорость в 290 км/ч. Машина считается одним из лучших образцов автомобильной инженерии и дизайна.

    Машину продали за 135 млн евро, существенно побив рекорд Ferrari 250 GTO 1962 года выпуска, проданного в 2018 году за $48,4 млн.

    На вырученные деньги будет создан фонд, который займется грантовой поддержкой молодежи в области наук об окружающей среде.

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    Комментарии (4)

    Диванный Эксперт
    310 ЛС в 55-м….
    VKuser449996532
    Ну, так это произведение искусства.
    263862051
    что за модель?
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