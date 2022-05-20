В отелях Прибалтики резко выросло число россиян

В марте в соседних с Россией балтийских странах резко вырос поток российских туристов – по сравнению с мартом прошлого года. Об этом 19 мая сообщает РБК со ссылкой на статистику Эстонии, Латвии и Финляндии.
Статистика учитывает граждан России, которые останавливались в отелях или других официальных местах коллективного размещения. Финляндию за месяц посетило 3,9 тысяч россиян – в три раза больше, чем в марте 2021-го (тогда цифра достигала 430). В феврале этого года страну посетило 1,6 тысяч туристов из РФ (в феврале прошлого года – в 2,7 раза меньше).
В Эстонии в марте зафиксирован рост в 9,2 раза (5,9 тысяч против 639 человек), а в феврале – почти в шесть раз. В Латвии за первые три месяца этого года в местных отелях остановились 6,1 тыс. россиян, что в 2,5 раза больше, чем за тот же период прошлого года. Почти половина этого числа пришлась на март (2,7 тысяч человек).
Некоторый рост отмечен и в Литве: по информации местного Национального агентства по туризму, в январе — марте страна приняла в своих отелях 3,4 тыс. россиян, что в 2,5 раза больше, чем за тот же период 2021 года.
В качестве причин увеличившегося турпотока из России называют смягчившиеся антиковидные ограничения, а также отъезд некоторых граждан после начала конфликта на Украине.