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    В отелях Прибалтики резко выросло число россиян

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    6 комментариев

    В марте в соседних с Россией балтийских странах резко вырос поток российских туристов – по сравнению с мартом прошлого года. Об этом 19 мая сообщает РБК со ссылкой на статистику Эстонии, Латвии и Финляндии.

    Статистика учитывает граждан России, которые останавливались в отелях или других официальных местах коллективного размещения. Финляндию за месяц посетило 3,9 тысяч россиян – в три раза больше, чем в марте 2021-го (тогда цифра достигала 430). В феврале этого года страну посетило 1,6 тысяч туристов из РФ (в феврале прошлого года – в 2,7 раза меньше).

    В Эстонии в марте зафиксирован рост в 9,2 раза (5,9 тысяч против 639 человек), а в феврале – почти в шесть раз. В Латвии за первые три месяца этого года в местных отелях остановились 6,1 тыс. россиян, что в 2,5 раза больше, чем за тот же период прошлого года. Почти половина этого числа пришлась на март (2,7 тысяч человек).

    Некоторый рост отмечен и в Литве: по информации местного Национального агентства по туризму, в январе — марте страна приняла в своих отелях 3,4 тыс. россиян, что в 2,5 раза больше, чем за тот же период 2021 года.

    В качестве причин увеличившегося турпотока из России называют смягчившиеся антиковидные ограничения, а также отъезд некоторых граждан после начала конфликта на Украине.

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    Комментарии (6)

    NATALIA18L
    Невозможность нормального пересечения сухопутных границ с европейскими странами, которое установило наше правительство еще в марте 20 года и создает такую странную статистику. В финку все ехали транзитом на Аллегро короткий период с января по март (потом закрыли), а в Прибалтику через приглашение на лечение от их СПА-отелей транзитом едем. Причем Эстонцы для нас давно границы открыли. Это наши погранцы не пропускают без липовых бумаг от спа. Когда же наконец отменят этот идиотский указ о закрытии сухопутных границ? Уже все страны открыли границы, кроме нас
    hal9000
    А я и думаю чет алкашей подубавилось..оказывается все свалили вон куда..прибалтика от этих туристов взвоет..там такого бардак устроят мама не горюй..
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