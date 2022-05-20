В отелях Прибалтики резко выросло число россиян

В марте в соседних с Россией балтийских странах резко вырос поток российских туристов – по сравнению с мартом прошлого года. Об этом 19 мая сообщает РБК со ссылкой на статистику Эстонии, Латвии и Финляндии.



Статистика учитывает граждан России, которые останавливались в отелях или других официальных местах коллективного размещения. Финляндию за месяц посетило 3,9 тысяч россиян – в три раза больше, чем в марте 2021-го (тогда цифра достигала 430). В феврале этого года страну посетило 1,6 тысяч туристов из РФ (в феврале прошлого года – в 2,7 раза меньше).