Мошенники в России переключились на банкоматы

Центральный банк России фиксирует рекордно низкий уровень возврата денег, похищенных мошенниками из банков. А вот объем украденных средств в I квартале – один из самых высоких за последние годы. Об этом вечером 19 мая сообщает «Комменрсантъ».



Как сообщает издание, общий объем похищенных средств в первом квартале составил 3,3 млрд рублей. Это второй показатель с начала 2019 года. Большие потери были зафиксированы только в четвертом квартале прошлого года – 4,5 млрд рублей.