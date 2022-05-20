Мошенники в России переключились на банкоматы

Центральный банк России фиксирует рекордно низкий уровень возврата денег, похищенных мошенниками из банков. А вот объем украденных средств в I квартале – один из самых высоких за последние годы. Об этом вечером 19 мая сообщает «Комменрсантъ».
Как сообщает издание, общий объем похищенных средств в первом квартале составил 3,3 млрд рублей. Это второй показатель с начала 2019 года. Большие потери были зафиксированы только в четвертом квартале прошлого года – 4,5 млрд рублей.
Что касается возврата похищенных средств – первый квартал 2022-го поставил абсолютный антирекорд за все время наблюдений: 204 миллиона рублей. Таким образом, доля возвращенных средств от общего объема упала ниже 7 процентов.
Отмечается, что возврат похищенного снизился фактически во всех сегментах: помимо интернет-торговли и дистанционного банковского обслуживания, речь идет об операциях, проведенных при помощи методов социнженерии (психологическое манипулирование с целью совершения определенных действий – прим. ред.), с использованием терминалов и банкоматов.
Наиболее резкий рост спорных операций наблюдается как раз в банкоматах и терминалах. На этот сегмент пришлось 47,2% хищений с помощью методов социнженерии. В прошлые годы этот вид мошенничества становился причиной обращений лишь в 20% случаев.