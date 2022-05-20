Духовный путь 2.0. Начнем, помолясь, или Как живет православный инфопродюсер

Воцерковленный маркетолог — оксюморон или обычное явление современного мира? Как уживается в одном человеке полное погружение в интернет и соблюдение канонов православия? «Фонтанка» продолжает рассказывать о том, как живут верующие люди большого города.



Фото: Фонтанка.ру Поделиться Поделиться





Уроки веры и маркетинга

Петербуржца Данила Иванова с детства интересовал вопрос: почему у одних людей получается убедить в чем-то остальных, а у других — нет? Самые яркие примеры он видел в рекламе: пойди туда-то, купи то-то… И ведь шли и покупали! Юноша и сам учился искать подход к людям, добиваться нужного результата. В общем, его профессиональный путь в управленцы был предрешен. После школы он поступил в академию госслужбы на факультет государственного и муниципального управления, а потом и на юрфак.



Полученные в вузе знания молодой человек применил в отцовской риэлторской фирме — там как раз требовался маркетолог. Так наш герой получил первый опыт и наработал навыки, которые потом ему очень пригодились.

Впрочем, взрослея, Данил думал не только о том, как прокачать скиллы. Не меньше продаж его мысли занимала… церковь. Как и многие сверстники, он был крещен в детстве, но реального христианского воспитания не получил. Родители — добрые, совестливые люди, — в Бога верили, но в храм не ходили. Юноша решил отправиться в этот путь один. Еще в университете стал прихожанином Исаакиевского собора, а позже, уйдя из компании отца, даже на некоторое время устроился в Санкт-Петербургскую епархию помощником председателя молодежного отдела. Там он отвечал за работу с молодежью — в том числе через социальные сети.



Даже в церковной структуре маркетинг наш герой не забросил, оценив, какие перспективы у этой деятельности в интернете. Первым заказчиком Данила в таргетинге стал магазин цветов, открытый двумя девушками-флористками. Главный урок, который молодой человек усвоил на этой работе, звучит так: чтобы добиться успеха, мало быть хорошим специалистом, нужно еще и бизнес-процессы настроить.

«Девушки, с которыми я сотрудничал, знали, как делать классные букеты. Но управлять делом они не умели: работали на износ, без выходных, и начинали болеть — из-за этого страдал бизнес. Владелицы нанимали сотрудников, но не знали, как их контролировать. Не могли организовать доставку букетов, и некоторые заказы проходили мимо», — рассказывает Данил.



Противоположный пример в работе молодого человека тоже был. Он также про цветы, но там руководителем был профессиональный управленец, а букеты составлял наемный сотрудник. Каждый занимался своим делом — и дело отлично развивалось.

Это понимание не прошло даром для Данила. Он осознал, к чему хочет стремиться и куда расти, чтобы хорошо зарабатывать. К слову, карьера интернет-маркетолога часто строится именно так: от малого к большему. Первыми клиентами начинающих специалистов становятся маникюрные салоны, магазины цветов, которые платят сравнительно немного. Затем маркетологи берутся за работу с бизнесом покрупнее: начинают представлять личные бренды психологов, риэлтеров или врачей. Но самым высокодоходным делом считается продюсирование онлайн-школ.



«Там нет потолка по заработку, если брать процент с продаж. Хорошие специалисты зарабатывают сотни тысяч», — приводит пример Данил Иванов.

Сам он тоже уже «дорос» до инфопродюсера.



Фото: Фонтанка.ру Поделиться Поделиться





Сначала молитва — потом заказчики

Компетентный инфопродюсер должен обладать рядом навыков. Это не только таргетинг, но и настройка вебинаров, выстраивание воронки продаж, анализ рынка и конкурентов. Всю эту работу ему, как правило, помогает делать команда — а значит, ею нужно умело управлять. Все это налагает на продюсера большую ответственность — но и дает ряд свобод, в том числе, в графике.



«Я никогда не любил работать в офисе: толкаться в общественном транспорте по дороге на работу или стоять в пробках, — делится Данил Иванов. — Мне нравится самому планировать день: можно выспаться до 10 утра, днем сходить в спортзал, погулять с дочерью, помолиться, а потом заняться работой. Мне никуда не нужно бежать, я работаю головой».



Жена Дани Александра тоже работает дома. До рождения ребенка (их малышке сейчас полтора года) супруги вместе молились по утрам. Теперь Саша начинает день со сборов в детский сад, а у главы семьи появились утренние совещания, поэтому священник благословил их молиться раздельно.



Своей воцерковленностью наш герой, с одной стороны, не кичится. А с другой — не считает ее какой-то чужеродной для современной жизни. Вера в бога, говорит Данил, не ограничивает человека, а делает его богаче. Ивановы соблюдают посты, регулярно посещают богослужения и стараются жить честной жизнью: например, платят налоги, хотя многие фрилансеры этого не делают.

«Я всегда работаю «в белую», — говорит петербуржец. — Это моя принципиальная позиция. Тем более, что оформлен как самозанятый, там совсем невысокие налоги. Я их плачу, и совесть спокойна».

На вопрос, возьмется ли он продвигать магазин по продаже спиртного или курсы пикапа, герой, не задумываясь, отвечает так:

«Нет, это безнравственно. Я всегда брал только такие проекты, которые приносят пользу людям. Кстати, нынешняя моя работа — тоже об этом. Курсы йоги, понятно, не связаны с православием, но они полезны для здоровья тех, кто будет их проходить. Над такими проектами я работать готов».

К слову, в жизни Дани не всегда все было гладко. Случалось, что молодой человек сидел без копейки. И как раз в то время к нему приходили клиенты, предлагая продвигать не самые полезные услуги: азартные игры, магию и так далее.



«Я отказывался от таких проектов, хотя деньги на жизнь были нужны. Я проходил множество курсов в интернете и в итоге сам стал продвигать онлайн-школы. Для меня важно нести знания другим, важно, чтобы благодаря обучению люди могли найти новую работу. Особенно важным я считал продвигать занятия, которые помогают мамам в декрете работать удаленно», — рассказывает Данил.

Самым трудным в своей работе Данил считает общение с клиентами.

«Если я работаю с человеком, то общаюсь с ним чаще, чем с собственной бабушкой, — объясняет он. — И, конечно, мне важно, чтобы он был адекватным. Такие встречаются не всегда. Были заказчики, которые начинали плакать мне в трубку или ругаться матом — словом, вести себя странно».



Чтобы никому не грубить, молодой специалист выработал свое правило ответа на хамство:

«С теми, кто ведет себя неадекватно, я просто не работаю. А чтобы не возникало ненужных вопросов, я заряжаю им такую цену за сотрудничество, которую они не готовы платить».

О том, как живут верующие последователи разных конфессий, читайте в других материалах «Фонтанки».

