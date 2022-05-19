В Ленобласти задержали любителя взрослых отношений с детьми. Он снова пытается ускользнуть

Не успели молодого человека из Ленобласти, подозреваемого в половых отношениях со школьницей, отпустить под подписку о невыезде, как всплыл еще один подобный эпизод. Теперь мужчина снова общается со Следственным комитетом.



Как пишет 19 мая 47news, фигуранта задержали накануне в гатчинском поселке Терволово. Следствие полагает, что 23-летний мужчина с февраля прошлого года по январь нынешнего неоднократно вступал в интимные отношения с 14-летней школьницей. Встречи якобы проходили на съемной квартире в Сосновом Бору.