В Ленобласти задержали любителя взрослых отношений с детьми. Он снова пытается ускользнуть

Не успели молодого человека из Ленобласти, подозреваемого в половых отношениях со школьницей, отпустить под подписку о невыезде, как всплыл еще один подобный эпизод. Теперь мужчина снова общается со Следственным комитетом.
Как пишет 19 мая 47news, фигуранта задержали накануне в гатчинском поселке Терволово. Следствие полагает, что 23-летний мужчина с февраля прошлого года по январь нынешнего неоднократно вступал в интимные отношения с 14-летней школьницей. Встречи якобы проходили на съемной квартире в Сосновом Бору.
Подозреваемого отпустили под подписку, но вдруг выяснилось, что в Терволово он, предположительно, состоял в таких же отношениях с другой девочкой — тоже 14-летней. Возбуждено два дела о половом сношении с лицом, не достигшим 16, а молодого человека доставили в СК Гатчины. Решается вопрос о процессуальном задержании.
Примечательно, что мужчина уже понес наказание за точно такое же нарушение — в 2019-м его задержали в Сосновом Бору после секса со школьницей младше 16. За это гражданин получил полтора года условно, судимость уже погашена.
По данным издания, постоянного заработка у мужчины нет: он берет подработки по авторемонтной части.