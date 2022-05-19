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    В Неве у Арсенальной набережной утонул человек, его товарища удалось спасти

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    Фото: читатель «Фонтанки»
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    Два человека оказались в воде у Арсенальной набережной вечером четверга. Одного спасли, второго — нет.

    Как стало известно «Фонтанке» 19 мая, около 19:45 из реки достали пьяного мужчину 1985 года рождения, он госпитализирован. По предварительным данным, утонувший был на год старше.

    Фото: читатель «Фонтанки»

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