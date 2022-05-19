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    Покормили, погладили, попросили не подсматривать. Обычный день петербургской скульптуры

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    Крылатые львы, что установлены на пристани у Сфинксов на Университетской набережной, за свой век видели немало. За обычным днем одного из самых известных петербургских памятников днем 19 мая понаблюдал фотокорреспондент «Фонтанки».

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    В теплые дни жизнь у Сфинксов и их постоянных спутников, грифонов, систематически оживает. Сюда приходят как ученики Академии художеств, так и близлежащих учебных заведений, жители Васильевского острова и других районов города, ну и, конечно, туристы.

    Для гостей Петербурга это место особо примечательно. Несмотря на то, что значение грифонов в различных культурах неоднозначно, в мифологии города на Неве эти крылатые львы приносят удачу.

    Судя по всему, именно процесс загадывания желания и запечатлел фотограф. У обращения к крылатым львам на Университетской набережной есть даже целая инструкция (положить одну руку в пасть, другой гладить по голове, повернуться к Исаакиевскому собору...). Впрочем, следуют ей далеко не все.

    Если с мифологией есть вопросы, историческая ценность этих грифонов бесспорна. Они были отлиты в 30-х годах XIX века по эскизам мастера Геде. Но в 1918-м исчезли на четыре десятилетия. Все это время крылатые львы находились на реставрации в литейной мастерской Академии художеств.

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