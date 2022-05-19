Покормили, погладили, попросили не подсматривать. Обычный день петербургской скульптуры

Крылатые львы, что установлены на пристани у Сфинксов на Университетской набережной, за свой век видели немало. За обычным днем одного из самых известных петербургских памятников днем 19 мая понаблюдал фотокорреспондент «Фонтанки».

В теплые дни жизнь у Сфинксов и их постоянных спутников, грифонов, систематически оживает. Сюда приходят как ученики Академии художеств, так и близлежащих учебных заведений, жители Васильевского острова и других районов города, ну и, конечно, туристы.



Для гостей Петербурга это место особо примечательно. Несмотря на то, что значение грифонов в различных культурах неоднозначно, в мифологии города на Неве эти крылатые львы приносят удачу.

