Сбер продал Okko, «Звук», SberCloud и часть других сервисов экосистемы

Сбер вышел из нескольких компаний, входящих в состав его экосистемы. Среди них онлайн-кинотеатр Okko, стриминговый сервис «Звук», поставщик облачных услуг «СберКлауд» и другие. Теперь с банком их будут связывать только партнерские отношения.
Как следует из ЕГРЮЛ, структуры Сбера 17 мая вышли из состава учредителей ООО «Звук», ООО «Кинофон», ООО «Облачные технологии», ООО «Окко», ООО «Окко Спорт» и ООО «Центр речевых технологий». Теперь единственным их владельцем является АО «Новые возможности», подконтрольное предпринимательнице Татьяне Портных.
Как сообщил РБК со ссылкой на письмо врио гендиректора Оkko Сергея Шишкина, Сбер вышел из состава собственников компании в начале мая, новый владелец — «российская компания, не связанная с группой Сбер; рыночный игрок, не попадающий под текущие санкции США или ЕС».
В Сбере, в свою очередь, сообщили, что «в рамках актуализации стратегии» пересматривают свое акционерное участие в ряде активов. «В настоящий момент Сбер не является акционером компаний Okko, «Звук», SberCloud, «Эвотор» и ЦРТ». Сделка совершена на рыночных условиях. Сбер сохранит партнерские отношения с данными компаниями и продолжит реализацию совместных маркетинговых и операционных активностей», — добавили там.
Оптимизация экосистемы Сбера началась с продажи его совместным с VK предприятием (O2O-холдинг) сервиса «Ситимобил». Его активы приобрела петербургская компания «Транс-Миссия», которой принадлежат «Грузовичкоф» и «Таксовичкоф». Также партнеры выставили на продажу сервис доставки еды «Кухня на районе».