Сбер продал Okko, «Звук», SberCloud и часть других сервисов экосистемы

Сбер вышел из нескольких компаний, входящих в состав его экосистемы. Среди них онлайн-кинотеатр Okko, стриминговый сервис «Звук», поставщик облачных услуг «СберКлауд» и другие. Теперь с банком их будут связывать только партнерские отношения.



Как следует из ЕГРЮЛ, структуры Сбера 17 мая вышли из состава учредителей ООО «Звук», ООО «Кинофон», ООО «Облачные технологии», ООО «Окко», ООО «Окко Спорт» и ООО «Центр речевых технологий». Теперь единственным их владельцем является АО «Новые возможности», подконтрольное предпринимательнице Татьяне Портных.

