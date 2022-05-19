День имеет значение. Норма о сроке давности в КоАП противоречит Конституции, КС объясняет, как считать

Конституционный суд России разъяснил сроки привлечения к административной ответственности. Пока законодатель не добавит ясности КоАП, отсчитывать их нужно со дня совершения правонарушения.



Как следует из постановления, опубликованного 19 мая, с жалобой в КС обратилась москвичка Ольга Мельникова, которая увидела неопределённость в первой части статьи 4.5 КоАП. Изучить норму и её применение в судах ей пришлось после ДТП, которое стоило ей водительских прав.

В жалобе сказано, что 22 декабря прошлого года Мельникова на своём «Ниссане» совершила резкий манёвр и создала помеху автобусу, пассажиры в салоне попадали, один сломал руку. Поскольку непосредственного столкновения не было, женщина уехала с места происшествия.



Через три месяца и один день мировой суд на год запретил ей садиться за руль. Мельникова попыталась оспорить это решение, указав, что трёхмесячный срок давности за оставление места ДТП истёк. В подтверждение указала на первую часть статьи 4.5 КоАП, где закреплено «со дня совершения правонарушения».

Вышестоящие суды тем временем сослались на правила статьи 4.8 об исчислении сроков в том же кодексе и позицию Верховного суда. В постановлении ВС от 2005 года сказано, что срок давности нужно считать по общим правилам. При этом начинать день в день или на следующий — зависит от категории правонарушения (оконченное или длящееся) или его объективной стороны (действия или бездействие).

