День имеет значение. Норма о сроке давности в КоАП противоречит Конституции, КС объясняет, как считать

Конституционный суд России разъяснил сроки привлечения к административной ответственности. Пока законодатель не добавит ясности КоАП, отсчитывать их нужно со дня совершения правонарушения.
Как следует из постановления, опубликованного 19 мая, с жалобой в КС обратилась москвичка Ольга Мельникова, которая увидела неопределённость в первой части статьи 4.5 КоАП. Изучить норму и её применение в судах ей пришлось после ДТП, которое стоило ей водительских прав.
В жалобе сказано, что 22 декабря прошлого года Мельникова на своём «Ниссане» совершила резкий манёвр и создала помеху автобусу, пассажиры в салоне попадали, один сломал руку. Поскольку непосредственного столкновения не было, женщина уехала с места происшествия.
Через три месяца и один день мировой суд на год запретил ей садиться за руль. Мельникова попыталась оспорить это решение, указав, что трёхмесячный срок давности за оставление места ДТП истёк. В подтверждение указала на первую часть статьи 4.5 КоАП, где закреплено «со дня совершения правонарушения».
Вышестоящие суды тем временем сослались на правила статьи 4.8 об исчислении сроков в том же кодексе и позицию Верховного суда. В постановлении ВС от 2005 года сказано, что срок давности нужно считать по общим правилам. При этом начинать день в день или на следующий — зависит от категории правонарушения (оконченное или длящееся) или его объективной стороны (действия или бездействие).
Нормативных оснований для такой дифференциации в КоАП нет, отметили в Конституционном суде. Рассмотрев дело, КС пришёл к выводу, что действующему регулированию не хватает однозначности. Закон не должен допускать неясности и противоречивости, обратное становится благодатной почвой для «административного произвола и избирательного правосудия».
Таким образом, законодателю предписано принять меры и устранить неопределённость. До тех пор отсчитывать срок давности привлечения к административной ответственности нужно с даты правонарушения.