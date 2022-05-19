Для вашей безопасности. Посмотрите, где в Петербурге появятся 10 новых светофоров

В Петербурге в этом году планируют обустроить 22 новых светофора, на половине объектов работы уже идут. Об этом 19 мая рассказали в пресс-службе Смольного.
Скоро новые светофоры запустят по следующим адресам:
Выборгский район:
- улица Академика Лебедева — Лесной проспект;
Красносельский район:
- проспект Народного Ополчения — улица Здоровцева;
- проспект Народного Ополчения — улица Добровольцев;
Невский район:
- проспект Обуховской Обороны, дом 32;
- улица Дыбенко — Товарищеский проспект;
Центральный район:
- Тульская улица — Ярославская улица (в рамках «зеленой волны» для общественного транспорта);
Василеостровский район:
- Морская набережная — Адмиральский проезд;
Калининский район:
- Северный проспект, дом 63–65;
- проспект Маршала Блюхера, дом 7;
Кировский район:
- Комсомольская площадь.
В Смольном отметили, что сейчас идет первый этап работ, который предусматривает «изменение планировочного решения дороги, прокладку трубной коммуникации, строительство светофорных постов и монтаж светофорных колонок». При этом, как рассказали читатели «Фонтанки», в некоторых местах, таких как перекресток улицы Академика Лебедева и Лесного проспекта, новый светофор давно готов, но пока что ждет своего часа.
Закончить устройство всех светофорных объектов должны к октябрю 2022 года.