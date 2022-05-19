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    Для вашей безопасности. Посмотрите, где в Петербурге появятся 10 новых светофоров

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    1 комментарий

    В Петербурге в этом году планируют обустроить 22 новых светофора, на половине объектов работы уже идут. Об этом 19 мая рассказали в пресс-службе Смольного.

    Скоро новые светофоры запустят по следующим адресам:

    Выборгский район:

    • улица Академика Лебедева — Лесной проспект;

    Красносельский район:

    • проспект Народного Ополчения — улица Здоровцева;
    • проспект Народного Ополчения — улица Добровольцев;

    Невский район:

    • проспект Обуховской Обороны, дом 32;
    • улица Дыбенко — Товарищеский проспект;

    Центральный район:

    • Тульская улица — Ярославская улица (в рамках «зеленой волны» для общественного транспорта);

    Василеостровский район:

    • Морская набережная — Адмиральский проезд;

    Калининский район:

    • Северный проспект, дом 63–65;
    • проспект Маршала Блюхера, дом 7;

    Кировский район:

    • Комсомольская площадь.

    В Смольном отметили, что сейчас идет первый этап работ, который предусматривает «изменение планировочного решения дороги, прокладку трубной коммуникации, строительство светофорных постов и монтаж светофорных колонок». При этом, как рассказали читатели «Фонтанки», в некоторых местах, таких как перекресток улицы Академика Лебедева и Лесного проспекта, новый светофор давно готов, но пока что ждет своего часа.

    Закончить устройство всех светофорных объектов должны к октябрю 2022 года.

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    Комментарии (1)

    260657101
    Не могу сказать за другие адреса. Но на пересечении Товарищеского и Дыбенко, светофор не нужен, а тот кто спроектировал новое размещение пешеходного перехода через Товарищеский в этом месте , там сейчас реконструкция, это просто профнепригодный бестолочь , это насколько нужно не учитывать текущий пешеходный поток , его количество , на этом участке и расположение относительно пешеходного тротуара по Дыбенко, чтобы додуматься своей неумной головой смещение пешеходного перехода и установку ограды. Бестолочи.
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