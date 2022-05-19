В России вырастут штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении, поправки в Кодекс об административных нарушениях, согласно которым за нарушение правил пожарной безопасности в лесах платить придется значительно больше. Об этом стало известно 19 мая.

Штрафы составят до 2 миллионов рублей.

Что будет, если просто нарушить правила



Нарушение правил пожарной безопасности в лесах будет караться в несколько раз строже. Штраф для граждан составит от 15 до 30 тысяч рублей (сейчас — от 1,5), для чиновников — от 30 до 50 тысяч (сейчас сумма штрафа стартует от 10 000).



Самое серьезное наказание предусмотрено для компаний: от 100 до 400 тысяч рублей. Это в два раза больше, чем в настоящее время.

В каких случаях наказание будет более серьезным

Выжигание лесных горючих материалов, в частности хвороста, лесной подстилки, сухой травы будет наказываться до 10 раз строже. Штрафы составят:



от 30 до 40 тысяч рублей — для граждан; от 40 до 60 тысяч — для должностных лиц; от 300 до 500 тысяч — для компаний.

Почти столько же придется заплатить за аналогичные нарушения в лесопарках. Исключение — для чиновников. При выжигании горючих материалов им будет стоить дороже — 50–80 тысяч рублей.

Что будет, если загорится лес

В случае если нарушение правил приведёт к лесному пожару, штраф для граждан составит от 50 до 60 тысяч рублей (в настоящее время пять тысяч рублей), для чиновников — от 100 до 110 тысяч рублей (сейчас 50 тысяч рублей).

