В России вырастут штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении, поправки в Кодекс об административных нарушениях, согласно которым за нарушение правил пожарной безопасности в лесах платить придется значительно больше. Об этом стало известно 19 мая.
Штрафы составят до 2 миллионов рублей.
Что будет, если просто нарушить правила
Нарушение правил пожарной безопасности в лесах будет караться в несколько раз строже. Штраф для граждан составит от 15 до 30 тысяч рублей (сейчас — от 1,5), для чиновников — от 30 до 50 тысяч (сейчас сумма штрафа стартует от 10 000).
Самое серьезное наказание предусмотрено для компаний: от 100 до 400 тысяч рублей. Это в два раза больше, чем в настоящее время.
В каких случаях наказание будет более серьезным
Выжигание лесных горючих материалов, в частности хвороста, лесной подстилки, сухой травы будет наказываться до 10 раз строже. Штрафы составят:
- от 30 до 40 тысяч рублей — для граждан;
- от 40 до 60 тысяч — для должностных лиц;
- от 300 до 500 тысяч — для компаний.
Почти столько же придется заплатить за аналогичные нарушения в лесопарках. Исключение — для чиновников. При выжигании горючих материалов им будет стоить дороже — 50–80 тысяч рублей.
Что будет, если загорится лес
В случае если нарушение правил приведёт к лесному пожару, штраф для граждан составит от 50 до 60 тысяч рублей (в настоящее время пять тысяч рублей), для чиновников — от 100 до 110 тысяч рублей (сейчас 50 тысяч рублей).
Наиболее крупным станет денежное наказание для юрлиц: от миллиона до двух миллионов рублей. Пока что оно меньше в два раза. При этом уточняется, что из-за лесного пожара не должны тяжело пострадать люди. В противном случае грозит совсем другое наказание.
За пренебрежение правилами безопасности во время действия особого противопожарного режима или при ЧС гражданам придётся доставать из кошелька от 40 до 50 тысяч рублей, что в десять раз больше, чем сейчас. Чиновников будут штрафовать на сумму от 60 до 90 тысяч рублей (сейчас от 20 до 40 тысяч рублей). Размер денежного наказания для юрлиц также удвоится и составит от 600 тысяч до одного миллиона рублей.