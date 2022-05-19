Минпросвещения обнаружило в школьном учебнике ОБЖ неправильный «левый экстремизм»

Причиной изъятия стала официальная жалоба депутата Госдумы от КПРФ Ольги Алимовой, указавшей на некорректное определение «левого экстремизма» в учебнике.

Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) Светланы Ким и Владимира Горского для 10–11 классов издательства «Просвещение» изымут из федерального перечня школьных пособий из-за «левого экстремизма». Об этом 19 мая пишет издание «Ведомости».

«Говорится, что «это пропаганда ценности коммунистических и социалистических режимов, ненависть к капиталистическому миропорядку — против богатства и богатых, уничтожение материальных объектов», — процитировала депутат «Ведомостям» текст из учебника.

Решение об изъятии принял научно-методический совет по учебникам Минпросвещения. На заседании представитель издательства «Просвещение» Ирина Нагаева отметила, что параграф учебника с таким определением скорректировали после проверки.

По ее мнению, такая формулировка относит коммунистические партии к экстремистским течениям.

Члены совета ведомства с ней не согласились, указав еще на несколько недостатков: ссылки на «стратегические документы» без указания их реквизитов, «недостаточное раскрытие важных вопросов национальной безопасности».

В «Просвещении» рассказали изданию, что уже подготовили новую линейку учебников, которая полностью соответствует правилам.

