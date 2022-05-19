ЦБ разрешил покупать наличную валюту без ограничений. Кроме евро и долларов

Банк России с 20 мая смягчает временный порядок операций с наличной валютой — граждане смогут покупать в банках любую валюту, кроме долларов США и евро. Об этом 19 мая сообщили в пресс-службе ЦБ.



Ограничения на продажу наличной американской и европейской валюты сохраняются. До 9 сентября граждане смогут купить только те доллары и евро, которые поступили в кассы банков после 9 апреля.

