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    ЦБ разрешил покупать наличную валюту без ограничений. Кроме евро и долларов

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    2 комментария

    Банк России с 20 мая смягчает временный порядок операций с наличной валютой — граждане смогут покупать в банках любую валюту, кроме долларов США и евро. Об этом 19 мая сообщили в пресс-службе ЦБ.

    Ограничения на продажу наличной американской и европейской валюты сохраняются. До 9 сентября граждане смогут купить только те доллары и евро, которые поступили в кассы банков после 9 апреля.

    Ранее это правило относилось ко всем видам валюты. Теперь, вероятно, россияне смогут без ограничений покупать британские фунты, турецкие лиры, китайские юани, швейцарские франки, шведские кроны и иную валюту.

    «Разрешение продавать без ограничений валюту, отличную от доллара США и евро, связано с наличием у банков остатков иностранных банкнот», — объяснили в ЦБ.

    Банк России ввел временный порядок операций с наличной валютой с 9 марта. Он предусматривал, что физлица не смогут в течение полугода купить в банке наличную иностранную валюту и могут снять с каждого своего валютного счета не более 10 тысяч долларов вне зависимости от валюты счета.

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    Комментарии (2)

    Otkating
    - Коллега, вам не кажется, что в 2022 мы немного не так начали возвращение былого величия России?
    - Как Вам ответить помягче, коллега...
    - Эй, холопы, хватит болтать! Скорей чините телегу, барину изволит.
    Васисуалий Лошков
    пойду иранских реалов прикуплю,,,,,,,,
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