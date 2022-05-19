ЦБ разрешил покупать наличную валюту без ограничений. Кроме евро и долларов

Банк России с 20 мая смягчает временный порядок операций с наличной валютой — граждане смогут покупать в банках любую валюту, кроме долларов США и евро. Об этом 19 мая сообщили в пресс-службе ЦБ.
Ограничения на продажу наличной американской и европейской валюты сохраняются. До 9 сентября граждане смогут купить только те доллары и евро, которые поступили в кассы банков после 9 апреля.
Ранее это правило относилось ко всем видам валюты. Теперь, вероятно, россияне смогут без ограничений покупать британские фунты, турецкие лиры, китайские юани, швейцарские франки, шведские кроны и иную валюту.
«Разрешение продавать без ограничений валюту, отличную от доллара США и евро, связано с наличием у банков остатков иностранных банкнот», — объяснили в ЦБ.
Банк России ввел временный порядок операций с наличной валютой с 9 марта. Он предусматривал, что физлица не смогут в течение полугода купить в банке наличную иностранную валюту и могут снять с каждого своего валютного счета не более 10 тысяч долларов вне зависимости от валюты счета.