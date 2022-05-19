Прохожий порезал горло школьнику в парке Выборга. СК предъявил ему покушение на убийство

Следственный комитет Ленинградской области возбудил дело о покушении на убийство после нападения на школьника в Выборге. Подросток получил ножом в горло, но смог сбежать.



Как сообщили в ведомстве, 19 мая обвинение в покушении на убийство из хулиганских побуждений предъявлено 30-летнему жителю Выборга. По версии следствия, накануне днём он ударил ножом 14-летнего восьмиклассника, который проходил мимо у стадиона «Авангард» в ЦПКиО имени Калинина.

