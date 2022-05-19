Прохожий порезал горло школьнику в парке Выборга. СК предъявил ему покушение на убийство

Следственный комитет Ленинградской области возбудил дело о покушении на убийство после нападения на школьника в Выборге. Подросток получил ножом в горло, но смог сбежать.
Как сообщили в ведомстве, 19 мая обвинение в покушении на убийство из хулиганских побуждений предъявлено 30-летнему жителю Выборга. По версии следствия, накануне днём он ударил ножом 14-летнего восьмиклассника, который проходил мимо у стадиона «Авангард» в ЦПКиО имени Калинина.
Школьнику удалось убежать. По данным «Фонтанки», скорая увезла его в больницу с открытой раной на шее. Сейчас угрозы для его здоровья нет, уточнили в СК.
Подозреваемого задержали на Батарейной горе. В начале 2010-х он привлекался к ответственности за умышленное повреждение имущества и хранение и сбыт наркотиков, пишет 47news.
Следственный комитет готовит ходатайство о его аресте.