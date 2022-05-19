    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 12

    3 м/с, с-в

    764мм

    41%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd63.56eur66.61
    Что происходит на УкраинеПлатные парковкиСанкции и экономикаОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмЭкологияВакансииПромышленный Петербург

    Роскомнадзор выявил под сотню фактов цензуры в отношении СМИ со стороны интернет-площадок

    628
    3 комментария

    Роскомнадзор зафиксировал более 80 фактов цензуры в отношении СМИ со стороны интернет-площадок. Об этом заявил журналистам 19 мая замглавы ведомства Вадим Субботин.

    «82 факта мы на сегодня выявили цензурирования со стороны интернет-площадок в основном в отношении средств массовой информации, в этом же списке и общественные деятели, организации», — цитирует Субботина РИА Новости.

    Какие именно интернет-площадки и СМИ фигурируют среди выявленных фактов и в чем конкретно выражается цензура, представитель ведомства не уточнил.

    Ранее в Роскомнадзоре сообщили, что зафиксировано порядка 60 актов цензуры в отношении страниц СМИ, просветительских кинопроектов, российских общественных деятелей и организаций.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (3)

    01011001
    А со стороны себя сколько фактов цензуры выявили?
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close