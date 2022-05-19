Роскомнадзор выявил под сотню фактов цензуры в отношении СМИ со стороны интернет-площадок

Роскомнадзор зафиксировал более 80 фактов цензуры в отношении СМИ со стороны интернет-площадок. Об этом заявил журналистам 19 мая замглавы ведомства Вадим Субботин.
«82 факта мы на сегодня выявили цензурирования со стороны интернет-площадок в основном в отношении средств массовой информации, в этом же списке и общественные деятели, организации», — цитирует Субботина РИА Новости.
Какие именно интернет-площадки и СМИ фигурируют среди выявленных фактов и в чем конкретно выражается цензура, представитель ведомства не уточнил.
Ранее в Роскомнадзоре сообщили, что зафиксировано порядка 60 актов цензуры в отношении страниц СМИ, просветительских кинопроектов, российских общественных деятелей и организаций.