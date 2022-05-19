В Италии нашли утерянную картину Тициана. Ее хотели выдать за другую

В Турине карабинеры (один из видов вооруженных сил Италии) отдела охраны культурного наследия обнаружили картину Тициана, незаконно вывезенную из страны 20 лет назад. Об этом 19 мая сообщило итальянское издание ANSA.
Конфискованный портрет мужчины в берете кисти Тициана будет возвращен итальянскому государству.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на газету La Repubblica, картина в 2003 году была незаконно вывезена в Швейцарию. Операцию по конфискации картины готовили два года, с того момента, как обнаружили ее следы в одной из реставрационных лабораторий на севере Италии. Преступники пытались выдать картину за произведение венецианской школы XVIII века. Во время последней экспертизы в 1998 году стоимость полотна оценивалась в три миллиона евро.