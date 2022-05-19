«Зенит» отпустил бразильцев домой и сыграет против Кержакова молодёжью

Для участия в заключительном матче сезона 2021/22 футбольный клуб «Зенит» вызвал в основной состав нескольких молодых игроков. Как пояснил главный тренер Семей Семак на пресс-конференции на базе команды в Удельном парке 19 мая, это связано с тем, что клуб досрочно отпустил в отпуск некоторых легионеров.

«Наши бразильцы получили на четыре дня больше выходных, чем остальные. Связано это с тем, что в отличие от наших игроков, они реже бывают дома. Поэтому, когда есть возможность, мы идем навстречу. Что касается Барриоса, он готовится. Мы ему предложили такой вариант, но он попросил те же четыре дня дать ему в начале нашего подготовительного этапа. Дима Чистяков прооперирован в связи с переломом носа, он тоже не будет участвовать. Все остальные, кроме тех травмированных, которые были уже давно, участвуют», — заявил Семак.

По словам главного тренера, в основе уже тренируется группа из семи человек, которые поедут в Нижний — может, в полном составе, может, шесть человек. Все они будут готовы принять участие в матче.



«В основном это ребята из «Зенита»-2 — это ближайший резерв, игроки, которые старше и ближе к главной команде. Игрокам из молодежного состава еще нужно набраться опыта. Хотя кого-то мы периодически смотрим, привлекаем. На сегодняшний день взяли ребят из «Зенита»-2. У них есть возможность, по календарю они так же играют — на следующий день после основы, что комфортно, чтобы дать возможность «Зениту»-2 готовиться играть одним составом», — подчеркнул Семак.

