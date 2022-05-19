«На колено!» Учительница уволилась из школы в Петербурге после публичных извинений старшеклассника

Изменения в преподавательском составе претерпела петербургская школа № 233 с углубленным изучением иностранных языков. Не дожидаясь конца учебного года, уволилась учитель биологии, её прощание с выпускниками всколыхнуло соцсети 19 мая.

Фото: скриншот/ администрация Красногвардейского района Поделиться Поделиться





На гуляющем по Сети видео запечатлён воспитательный процесс. В актовом зале учитель требует, а школьник приносит извинения. Перед этим женщина успевает объявить, что на последнем звонке её можно не ждать, видеть детей, которых знает с пятого класса, желания у неё нет.



Причиной худшего за сорок лет окончания учебного года, судя по всему, является молодой человек, которого поставили лицом к классу.



— На колено! На колено передо мной, — палец повелительно указывает на пол. Школьники ахают и поражённо перешёптываются. Но извинений по-рыцарски не происходит.



— Нет, не надо, Елена, — слышится на видео голос кого-то из взрослых, юноше разрешают продолжить заготовленную речь.

— …Мною управляли эмоции. Я не имел права при всех вас так оскорблять. Прошу прощения.

Дальше учитель объясняет заслуженность отметки за тест, которая рискует испортить аттестат. Ученик соглашается: да, оценки не рисует.



На видео видно, что в зале в этот момент есть и другие взрослые. Они уверены, что просить прощения есть за что не только юноше, но и руководству: ей приносят извинения от лица администрации, потому что «не достойна того, что он себе позволил».

В администрации Красногвардейского района «Фонтанке» сообщили, что конфликт разгорелся в школе № 233 между учителем биологии и 11-классником. В чём именно выражалась допущенная им грубость, в районе уточнить затруднились. Извинений от хамившего школьника требовали на репетиции последнего звонка.



«Администрацией школы и отделом образования района был проведён разбор данной ситуации. Учителем были сделаны выводы, Елена Стома осознала, что допустила грубое нарушение педагогической этики и приняла решение уволиться в тот же день. Такое поведение является некорректным для учителя, даже несмотря на вызывающее поведение ученика», — рассказали в пресс-службе.

