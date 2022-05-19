    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 10

    3 м/с, сев

    764мм

    40%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd63.56eur66.61
    Что происходит на УкраинеПлатные парковкиСанкции и экономикаОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмЭкологияВакансииПромышленный Петербург

    Компания из Петербурга хотела благоустроить Мурино, но увидела дискриминацию

    598
    обсудить

    Петербургская компания пожаловалась в антимонопольную службу Ленобласти из-за условий для желающих обустроить набережную во Всеволожском районе. В действиях чиновников заметили дискриминацию.

    Как передаёт 47news 19 мая, речь идёт о фирме ООО «Мирный-55», которая заметила неподъёмный для себя критерий в документации, опубликованной для участников конкурса по выбору подрядчика на второй этап благоустройства набережной в городе Мурино.

    Компания заявила, что подозревает муниципальных чиновников в дискриминации из-за пунктов, которые касаются общей цены исполненных договоров у потенциального подрядчика. Нужно, чтобы таких было ранее на сумму 8,9 млн рублей.

    «Заказчиком не будет должным образом произведена оценка контрактов, которые имеют меньшее значение», — пожаловалась фирма. В компании добавили, что такую отсечку заказчик может делать специально, чтобы ограничить от конкуренции определённого участника.

    В фирме также отметили, что считают неправильным желание администрации Мурино ограничить число участников конкурса и по другому признаку — по наличию выручки, полученной за последние два года.

    Судя по данным системы СПАРК, ООО «Мирный-55» не соответствует указанному критерию об исполненных контрактах.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний

    close