Компания из Петербурга хотела благоустроить Мурино, но увидела дискриминацию

Как передаёт 47news 19 мая, речь идёт о фирме ООО «Мирный-55», которая заметила неподъёмный для себя критерий в документации, опубликованной для участников конкурса по выбору подрядчика на второй этап благоустройства набережной в городе Мурино.

Петербургская компания пожаловалась в антимонопольную службу Ленобласти из-за условий для желающих обустроить набережную во Всеволожском районе. В действиях чиновников заметили дискриминацию.

Компания заявила, что подозревает муниципальных чиновников в дискриминации из-за пунктов, которые касаются общей цены исполненных договоров у потенциального подрядчика. Нужно, чтобы таких было ранее на сумму 8,9 млн рублей.

«Заказчиком не будет должным образом произведена оценка контрактов, которые имеют меньшее значение», — пожаловалась фирма. В компании добавили, что такую отсечку заказчик может делать специально, чтобы ограничить от конкуренции определённого участника.

В фирме также отметили, что считают неправильным желание администрации Мурино ограничить число участников конкурса и по другому признаку — по наличию выручки, полученной за последние два года.