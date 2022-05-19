    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 10

    3 м/с, сев

    764мм

    40%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd63.56eur66.61
    Что происходит на УкраинеПлатные парковкиСанкции и экономикаОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмЭкологияВакансииПромышленный Петербург

    «Коллектора», обвиняемого в смерти должника, поймали. Полтора года назад из-за него трясли Софийскую овощебазу

    1183
    обсудить

    Полицейские задержали одного из фигурантов дела о гибели мужчины в Московском районе Петербурга. Ему удалось прятаться от правоохранителей более полутора лет, но спровоцировавший расправу подельник оказался искуснее.

    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 19 мая, 30-летний обвиняемый не разминулся с сотрудниками уголовного розыска накануне на улице Савушкина, 115. Искать его начали в октябре 2020 года, когда на проспекте Космонавтов из-за долга в полтора миллиона рублей до смерти забили мужчину.

    Пострадавшего нашли с пробитой головой, изувеченным лицом, травмами груди и живота, повреждением внутренних органов. В больнице его сердце остановилось. https://www.fontanka.ru/2020/10/08/69496981/ Родственники назвали имя мужчины, который якобы слишком активно требовал от покойного вернуть 1,5 миллиона рублей.

    Он объявлен в международный розыск. Задержанный — гражданин Азербайджана, пару лет назад привлекавшийся за грабёж. По данным «Фонтанки», в драке на проспекте Космонавтов, по версии правоохранителей, он выступал в качестве силовой поддержки. Его предполагаемому подельнику 33 года.

    Обоим вменяют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности. Фигурантов осенью 2020 года искали в том числе на Софийской овощебазе.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний

    close