«Коллектора», обвиняемого в смерти должника, поймали. Полтора года назад из-за него трясли Софийскую овощебазу

Полицейские задержали одного из фигурантов дела о гибели мужчины в Московском районе Петербурга. Ему удалось прятаться от правоохранителей более полутора лет, но спровоцировавший расправу подельник оказался искуснее.



Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 19 мая, 30-летний обвиняемый не разминулся с сотрудниками уголовного розыска накануне на улице Савушкина, 115. Искать его начали в октябре 2020 года, когда на проспекте Космонавтов из-за долга в полтора миллиона рублей до смерти забили мужчину.