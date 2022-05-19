«Коллектора», обвиняемого в смерти должника, поймали. Полтора года назад из-за него трясли Софийскую овощебазу

Полицейские задержали одного из фигурантов дела о гибели мужчины в Московском районе Петербурга. Ему удалось прятаться от правоохранителей более полутора лет, но спровоцировавший расправу подельник оказался искуснее.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 19 мая, 30-летний обвиняемый не разминулся с сотрудниками уголовного розыска накануне на улице Савушкина, 115. Искать его начали в октябре 2020 года, когда на проспекте Космонавтов из-за долга в полтора миллиона рублей до смерти забили мужчину.
Пострадавшего нашли с пробитой головой, изувеченным лицом, травмами груди и живота, повреждением внутренних органов. В больнице его сердце остановилось. https://www.fontanka.ru/2020/10/08/69496981/ Родственники назвали имя мужчины, который якобы слишком активно требовал от покойного вернуть 1,5 миллиона рублей.
Он объявлен в международный розыск. Задержанный — гражданин Азербайджана, пару лет назад привлекавшийся за грабёж. По данным «Фонтанки», в драке на проспекте Космонавтов, по версии правоохранителей, он выступал в качестве силовой поддержки. Его предполагаемому подельнику 33 года.
Обоим вменяют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности. Фигурантов осенью 2020 года искали в том числе на Софийской овощебазе.