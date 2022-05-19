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    COVID-19

    Специалист Минздрава: Нужно быть готовыми к новым подъёмам заболеваемости COVID-19

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    5 комментариев

    Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ профессор Владимир Чуланов заявил о том, что нужно быть готовыми к возможным новым подъёмам заболеваемости COVID-19 и продолжать следить за вариациями вируса.

    «Несмотря на то, что мы сейчас наблюдаем спад активности COVID-19, тем не менее циркуляция вируса продолжается. И активизация возбудителей, безусловно, ещё возможна», — сказал он 19 мая (цитата по РИА Новости).

    По словам Чуланова, риск распространения новых вариантов коронавируса сохраняется. В этих условиях, добавил он, нужно быть готовым к росту случаев заболевания и продолжать усиленный генетический мониторинг за вариациями вируса.

    Утром 19 мая директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава России Евгения Котова заявила, что коронавирус отступил, а система здравоохранения возвращается к плановой доковидной работе.

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    Комментарии (5)

    фру
    три часа назад ковид был на полшестого в ваших новостях, а теперь он такой...нормальный, карочи, уже, хых.
    267086865
    Всегда готовы!)).
    274655793
    Жалко ВВП,говорят под землей живет,уже года 2.
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