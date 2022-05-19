Специалист Минздрава: Нужно быть готовыми к новым подъёмам заболеваемости COVID-19

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ профессор Владимир Чуланов заявил о том, что нужно быть готовыми к возможным новым подъёмам заболеваемости COVID-19 и продолжать следить за вариациями вируса.



«Несмотря на то, что мы сейчас наблюдаем спад активности COVID-19, тем не менее циркуляция вируса продолжается. И активизация возбудителей, безусловно, ещё возможна», — сказал он 19 мая (цитата по РИА Новости).

