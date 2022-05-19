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    В Петербурге вторые сутки подряд в «красные зоны» поступает по 100 человек в день

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    Госпитализация с коронавирусом в Петербурге остается выше психологической отметки в сто случаев в день вторые сутки подряд. За прошедшие 24 часа в стационары поступило 113 новых пациентов с ковидом и пневмониями, следует из отчета Смольного.

    Как говорится в опубликованной 19 мая эпидемиологической справке, всего на 1 509 койках в петербургских стационарах находятся 1 333 пациента. Из них 201 — в реанимации, а 28 — на ИВЛ.

    Еще 2 787 петербуржцев лечатся амбулаторно. 473 человека продолжают оставаться на карантине.

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