В Петербурге вторые сутки подряд в «красные зоны» поступает по 100 человек в день

Госпитализация с коронавирусом в Петербурге остается выше психологической отметки в сто случаев в день вторые сутки подряд. За прошедшие 24 часа в стационары поступило 113 новых пациентов с ковидом и пневмониями, следует из отчета Смольного.
Как говорится в опубликованной 19 мая эпидемиологической справке, всего на 1 509 койках в петербургских стационарах находятся 1 333 пациента. Из них 201 — в реанимации, а 28 — на ИВЛ.
Еще 2 787 петербуржцев лечатся амбулаторно. 473 человека продолжают оставаться на карантине.