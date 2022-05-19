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    Фото дня: у вас такое же пионерское настроение?

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    7 комментариев

    В день столетия пионерской организации КПРФ вязала галстуки новобранцам на крейсере «Аврора».

    Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»
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    Мероприятие начиналось в 10 утра. Так что не все дети сумели сохранить торжественное выражение лица.

    Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»

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    Комментарии (7)

    Dud
    вас "плющит, штырит и колбасит" потому, что - понаехи))))
    265055770
    Ну да. Я постоянно днем спать хочу.
    Kot Piter
    Меня в музее Ленина принимали. =)
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