Фото дня: у вас такое же пионерское настроение?

В день столетия пионерской организации КПРФ вязала галстуки новобранцам на крейсере «Аврора».
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Мероприятие начиналось в 10 утра. Так что не все дети сумели сохранить торжественное выражение лица.
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В день столетия пионерской организации КПРФ вязала галстуки новобранцам на крейсере «Аврора».
Мероприятие начиналось в 10 утра. Так что не все дети сумели сохранить торжественное выражение лица.
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