Доля ипотеки в новостройках достигает 95%. Ежемесячный платеж по-прежнему важнее ставки и цены

По итогам апреля доля ипотечных сделок у ряда застройщиков достигла 95%, хотя в первые три месяца текущего года этот показатель был на уровне 75–80%. По данным Полис Групп, при этом на фоне ажиотажного спроса на квартиры в марте количество сделок в апреле-мае сократилось. Хоть снижение ключевой ставки позитивно отразилось на покупательской способности, но спрос вырос не сильно, и сегодня на рынке наблюдается определенная стагнация. Клиенты охотнее рассматривают проекты на завершающей стадии строительства и не спешат принимать быстрые решения о покупке жилья.



— Май, как и апрель, остаётся тихим на спрос, — говорит Яна Кадомцева, директор по продажам компании Полис Групп. — Многие клиенты в отпусках, кто-то ждёт срока окончания вклада, а кто-то просто решил переждать. Есть покупатели из регионов, которые только присматривают квартиры, но их ещё ждёт продажа вторички в своём городе. Остаются те, кто готов купить квартиру, но ещё не накопил на первоначальный взнос, а потребительский кредит с текущими ставками — неподъёмный.

По ее словам, субсидированная ставка сейчас — работающий инструмент поддержки продаж. Все банки заметно расширили портрет заемщика, появилось много программ, где ипотека выдается по двум документам. Общими условиями для льготной ипотеки остаются сумма кредита до 12 млн рублей, первоначальный взнос от 15% и срок кредитования до 30 лет.

