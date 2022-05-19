Источник сообщил о грядущем переходе в «Зенит» игрока «Спартака» Бакаева

Полузащитник футбольного клуба «Спартак» Зелимхан Бакаев летом переедет в Петербург. Как сообщает 19 мая «РБ Спорт», 25-летний российский вингер достанется «Зениту» бесплатно.
Контракт «Спартака» с Бакаевым заканчивается 31 мая. О новом соглашении сторонам договориться не удалось. В то же время Зелимхан якобы уже согласовал условия контракта с петербуржцами, утверждает источник издания.
Представитель игрока Герман Ткаченко в интервью сайту «Чемпионат.com» не подтвердил информацию о договоренности с «Зенитом». «Спартак» сейчас не ведет переговоров по новому контракту Бакаева. Связано это не с оценкой уровня игрока, как раз с этим все нормально. Неясность есть по формату следующего сезона и бюджету клуба, как мне кажется. Понятно, что у Зелимхана заканчивается контракт, и мы делаем свою работу — изучаем рынок. Есть ли договоренность с «Зенитом»? Нет, такой договоренности нет», — заявил Ткаченко.
Зелимхан Бакаев — воспитанник «Спартака». В основе красно-белых он дебютировал в 2014 году. В этом сезоне 25-летний полузащитник провел 35 матчей за московский клуб, забил 3 гола и отдал 6 передач.