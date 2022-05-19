Романтика с кровью христовой задержали после кражи из храма в Ленобласти

Всё для души вынес вор из храма Смоленской иконы Божией Матери и преподобного Стилиана Пафлагонского во Всеволожском районе Ленинградской области. Уйти далеко ему не дали, стало известно «Фонтанке» 18 мая.
О краже во всеволожскую полицию настоятель храма в Лесколово сообщил два дня назад. По его словам, в семь — половине восьмого часа вечера кто-то дерзнул пробраться в бытовое помещение на Красноборской, откуда забрал то, что приглянулось. Исчезли духовая детская труба, гитара, а также символ крови Христа и непременный атрибут причастия — кагор, а именно семь бутылок.
К десяти вечера подозреваемого задержали. Им оказался 35-летний мужчина, который живёт на той же Красноборской улице. В соцсетях он показывает фото детей, читает паблики об отцовстве и делится цитатами о жизни и любви.
Запас алтарного вина, вероятно, церкви всё же придётся пополнить: похищенное изъяли частично.
Полиция возбудила уголовное дело о краже. Подозреваемый встретил утро четверга в изоляторе временного содержания.