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    Романтика с кровью христовой задержали после кражи из храма в Ленобласти

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    1 комментарий

    Всё для души вынес вор из храма Смоленской иконы Божией Матери и преподобного Стилиана Пафлагонского во Всеволожском районе Ленинградской области. Уйти далеко ему не дали, стало известно «Фонтанке» 18 мая.

    О краже во всеволожскую полицию настоятель храма в Лесколово сообщил два дня назад. По его словам, в семь — половине восьмого часа вечера кто-то дерзнул пробраться в бытовое помещение на Красноборской, откуда забрал то, что приглянулось. Исчезли духовая детская труба, гитара, а также символ крови Христа и непременный атрибут причастия — кагор, а именно семь бутылок.

    К десяти вечера подозреваемого задержали. Им оказался 35-летний мужчина, который живёт на той же Красноборской улице. В соцсетях он показывает фото детей, читает паблики об отцовстве и делится цитатами о жизни и любви.

    Запас алтарного вина, вероятно, церкви всё же придётся пополнить: похищенное изъяли частично.

    Полиция возбудила уголовное дело о краже. Подозреваемый встретил утро четверга в изоляторе временного содержания.

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    Комментарии (1)

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    Ничего не понял. Так символ крови Христа и кагор - это две разные вещи?
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