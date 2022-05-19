Романтика с кровью христовой задержали после кражи из храма в Ленобласти

Всё для души вынес вор из храма Смоленской иконы Божией Матери и преподобного Стилиана Пафлагонского во Всеволожском районе Ленинградской области. Уйти далеко ему не дали, стало известно «Фонтанке» 18 мая.



О краже во всеволожскую полицию настоятель храма в Лесколово сообщил два дня назад. По его словам, в семь — половине восьмого часа вечера кто-то дерзнул пробраться в бытовое помещение на Красноборской, откуда забрал то, что приглянулось. Исчезли духовая детская труба, гитара, а также символ крови Христа и непременный атрибут причастия — кагор, а именно семь бутылок.

