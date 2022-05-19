«Почта России» сократит тарифы на международные направления на два года

Тарифы «Почты России» на международные направления будут сокращены за счет субсидии Минпромторга. Общая сумма субсидии составляет 1,9 млрд рублей. Об этом 19 мая сообщает пресс-служа компании.
Отмечается, что скидкой до 50 процентов до 2024 года включительно смогу воспользоваться продавцы и производители товаров, работающие с отечественными маркетплейсами.
Для потенциальных участников программы разработают специальное «технологическое решение». Оно будет автоматически верифицировать данные и поможет формировать отчетность. Вопрос о дополнительной поддержке экспорта сейчас решается при участии Минпромторга, «Почты России» и Российским экспортным центром.