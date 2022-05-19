    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 9

    3 м/с, сев

    764мм

    49%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd63.56eur66.61
    Что происходит на УкраинеПлатные парковкиЕГЭ-2022Санкции и экономикаОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмЭкологияВакансииПромышленный Петербург

    «Почта России» сократит тарифы на международные направления на два года

    170
    1 комментарий

    Тарифы «Почты России» на международные направления будут сокращены за счет субсидии Минпромторга. Общая сумма субсидии составляет 1,9 млрд рублей. Об этом 19 мая сообщает пресс-служа компании.

    Отмечается, что скидкой до 50 процентов до 2024 года включительно смогу воспользоваться продавцы и производители товаров, работающие с отечественными маркетплейсами.

    Для потенциальных участников программы разработают специальное «технологическое решение». Оно будет автоматически верифицировать данные и поможет формировать отчетность. Вопрос о дополнительной поддержке экспорта сейчас решается при участии Минпромторга, «Почты России» и Российским экспортным центром.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (1)

    Новости компаний

    close