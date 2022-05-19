Когда ем — глух и нем. Рулет помог тверичанке со шлейфом судимостей обокрасть ветерана в Петербурге, возможно, и не одного

Жительницу Твери, в годах и с опытом, задержали в Петербурге по подозрению в краже денег у ветерана труда. По версии следствия, дама действовала с изюминкой, а обедневших её усилиями может быть больше.



ГУ МВД по Петербургу и области

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 19 мая, почти неделю назад в полицию Колпинского района города обратилась 88-летняя ветеран труда из Металлостроя, которая не досчиталась наличных. Унести их, по её словам, могла дама, напросившаяся в гости под видом волонтёра социальной службы.



С виду подозрений она не вызывала. Судя по видео, благообразная женщина в платке покрутилась перед парадной на Планерной и зашла с кем-то из соседей. В нужную квартиру заходила не с пустыми руками.

«Незнакомка стала участливо расспрашивать о заслугах хозяйки, вручила гостинец к чаю — рулет, после чего попросила испить воды. Пока доверчивая пенсионерка ходила на кухню, «волонтерша» опытным глазом определила местонахождение кошелька в прихожей, вытащила из него 5 тысяч рублей и, не дожидаясь хозяйки, покинула квартиру», — рассказали в главке.

