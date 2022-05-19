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    Когда ем — глух и нем. Рулет помог тверичанке со шлейфом судимостей обокрасть ветерана в Петербурге, возможно, и не одного

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    Жительницу Твери, в годах и с опытом, задержали в Петербурге по подозрению в краже денег у ветерана труда. По версии следствия, дама действовала с изюминкой, а обедневших её усилиями может быть больше.

    ГУ МВД по Петербургу и области

    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 19 мая, почти неделю назад в полицию Колпинского района города обратилась 88-летняя ветеран труда из Металлостроя, которая не досчиталась наличных. Унести их, по её словам, могла дама, напросившаяся в гости под видом волонтёра социальной службы.

    С виду подозрений она не вызывала. Судя по видео, благообразная женщина в платке покрутилась перед парадной на Планерной и зашла с кем-то из соседей. В нужную квартиру заходила не с пустыми руками.

    «Незнакомка стала участливо расспрашивать о заслугах хозяйки, вручила гостинец к чаю — рулет, после чего попросила испить воды. Пока доверчивая пенсионерка ходила на кухню, «волонтерша» опытным глазом определила местонахождение кошелька в прихожей, вытащила из него 5 тысяч рублей и, не дожидаясь хозяйки, покинула квартиру», — рассказали в главке.

    Подозреваемую задержали накануне у Красносельского рынка, это 54-летняя жительница Тверской области. Как оказалась, искали её не только в Петербурге, но и на малой родине. Её шесть раз привлекали к ответственности за разбой, грабёж, нарушение неприкосновенности жилища и кражу. После последнего приговора женщина должна была вести оседлый образ жизни и регулярно отмечаться у своего участкового, но её след простыл.

    Даму, объявленную в розыск, поместили в изолятор временного содержания. Суд будут просить заключить её под стражу. Полицейские полагают, что в Петербурге есть те, кто может опознать в фигурантке преступницу. Её проверяют на причастность к похожим хищениям.

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    Комментарии (1)

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