Когда ем — глух и нем. Рулет помог тверичанке со шлейфом судимостей обокрасть ветерана в Петербурге, возможно, и не одного

Жительницу Твери, в годах и с опытом, задержали в Петербурге по подозрению в краже денег у ветерана труда. По версии следствия, дама действовала с изюминкой, а обедневших её усилиями может быть больше.
ГУ МВД по Петербургу и области
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 19 мая, почти неделю назад в полицию Колпинского района города обратилась 88-летняя ветеран труда из Металлостроя, которая не досчиталась наличных. Унести их, по её словам, могла дама, напросившаяся в гости под видом волонтёра социальной службы.
С виду подозрений она не вызывала. Судя по видео, благообразная женщина в платке покрутилась перед парадной на Планерной и зашла с кем-то из соседей. В нужную квартиру заходила не с пустыми руками.
«Незнакомка стала участливо расспрашивать о заслугах хозяйки, вручила гостинец к чаю — рулет, после чего попросила испить воды. Пока доверчивая пенсионерка ходила на кухню, «волонтерша» опытным глазом определила местонахождение кошелька в прихожей, вытащила из него 5 тысяч рублей и, не дожидаясь хозяйки, покинула квартиру», — рассказали в главке.
Подозреваемую задержали накануне у Красносельского рынка, это 54-летняя жительница Тверской области. Как оказалась, искали её не только в Петербурге, но и на малой родине. Её шесть раз привлекали к ответственности за разбой, грабёж, нарушение неприкосновенности жилища и кражу. После последнего приговора женщина должна была вести оседлый образ жизни и регулярно отмечаться у своего участкового, но её след простыл.
Даму, объявленную в розыск, поместили в изолятор временного содержания. Суд будут просить заключить её под стражу. Полицейские полагают, что в Петербурге есть те, кто может опознать в фигурантке преступницу. Её проверяют на причастность к похожим хищениям.