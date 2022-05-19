Люксовые бренды обновили рекорды продаж в России

Люксовые производители получили за прошлый год рекордную выручку в России, показав самые высокие продажи за последние пять лет. Это следует из отчетности по РСБУ юрлиц восьми международных компаний, которые входят в топ-30 мирового рейтинга крупнейших продавцов роскоши по версии Deloitte и при этом работают самостоятельно в России, пишет 19 мая РБК . Лидером по увеличению выручки от продаж в абсолютном значении стало ООО «Шанель» («дочка» Chanel) — на 6,4 млрд рублей. Продажи ООО «Кристиан Диор Кутюр» (Christian Dior) увеличились более чем на 3 млрд рублей. ООО «Хьюго Босс Рус» — более чем на 3 млрд рублей, а ООО «Прада Рус» — почти на 3 млрд рублей.

В относительном выражении самую высокую динамику продаж в прошлом году продемонстрировало ООО «Булгари Раша» (дочерняя компания итальянской Bvlgari) — ее выручка год к году выросла почти в 2,5 раза, до 4 млрд рублей.



В 2021 году рынок роскоши восстановился после падения в пандемийном 2020-м. По итогам прошлого года российский сегмент премиальной одежды, обуви и аксессуаров достиг 320 млрд рублей, оценивает агентство «INFOLine-Аналитика».



Повторить подобный успех в ближайшее время уже не получится. Премиальные бренды с начала марта ушли с российского рынка.

