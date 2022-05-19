Минздрав: COVID-19 отступил, но важно вынести уроки из пандемии

Директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава России Евгения Котова заявила, что коронавирус отступил, а система здравоохранения возвращается к плановой доковидной работе.
«Сегодня меняется эпидемиологическая обстановка, сняты ограничения, сократились потоки больных с острыми инфекционными заболеваниями на койки, в поликлиники», — заявила Евгения Котова 19 мая (цитата по РИА Новости).
По словам Котовой, важно оценить последствия коронавирусной инфекции и вынести уроки из пандемии.
«Фонтанка» писала, что за минувшие сутки в России с COVID-19 госпитализировали 2 117 граждан, при этом было выявлено 4 927 случаев заражения. Поправиться от инфекции за прошедший день удалось 5 952 пациентам, тогда как 97 россиян скончались из-за болезни.