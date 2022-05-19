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    Минздрав: COVID-19 отступил, но важно вынести уроки из пандемии

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    6 комментариев

    Директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава России Евгения Котова заявила, что коронавирус отступил, а система здравоохранения возвращается к плановой доковидной работе.

    «Сегодня меняется эпидемиологическая обстановка, сняты ограничения, сократились потоки больных с острыми инфекционными заболеваниями на койки, в поликлиники», — заявила Евгения Котова 19 мая (цитата по РИА Новости).

    По словам Котовой, важно оценить последствия коронавирусной инфекции и вынести уроки из пандемии.

    «Фонтанка» писала, что за минувшие сутки в России с COVID-19 госпитализировали 2 117 граждан, при этом было выявлено 4 927 случаев заражения. Поправиться от инфекции за прошедший день удалось 5 952 пациентам, тогда как 97 россиян скончались из-за болезни.

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    Комментарии (6)

    Ushat Pomoev
    Думаю, главный урок - один: нельзя раздувать ИНФОДЕМИЮ, от которой вреда во много раз больше, чем непосредственно от вирусов.
    Гриб
    Какие уроки можно вынести из области в котором медицина на последнем месте, а на первом политика? Какой урок вынесла власть? Какой урок вынес Беглов? У нас до сих пор намордники не отменены официально:))Смешно мне с вас!
    zonnek
    Главный урок в том, что барановирус оказался кратно сильней. Теперь можно реально судить об уровне нашего общества и способности его трезво мыслить и понимать происходящее.
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