    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 9

    3 м/с, сев

    764мм

    49%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd63.56eur66.61
    Что происходит на УкраинеПлатные парковкиЕГЭ-2022Санкции и экономикаОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмЭкологияВакансииПромышленный Петербург

    Counter-Strike в Михайловском. В Русском музее Росгвардия поймала террористов и обезвредила бомбу

    2846
    4 комментария

    Спецназ Росгвардии задержал условных террористов в Русском музее. Об этом 19 мая сообщает пресс-служба главного управления по региону.

    ГУ Росгвардии по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

    «По легенде учений двое преступников заложили взрывное устройство на территории Михайловского парка и захватили заложников в музее. В результате проведённой подразделениями вневедомственной охраны, ОМОН «Бастион» и СОБР «Гранит» Росгвардии спецоперации злоумышленники нейтрализованы, заложники освобождены, взрывное устройство обезврежено», — рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

    Управление показало кадры «спецоперации». Они напоминают ожившую компьютерную игру Counter-Strike.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (4)

    07A
    Потерпите, скоро ваше станет нашим. Ужасающие события подходят к концу, это понимает даже Азов!
    angel of death
    как показали события последних 30 лет - красиво всё только на бумаге "для галочки" - по факту же мы всей страной пережили ужасающие события....
    alexadmin
    Как учения - так все успешно побеждены. А как какой пенсионер за берданку взялся - так тушите свет...
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close