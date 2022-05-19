Counter-Strike в Михайловском. В Русском музее Росгвардия поймала террористов и обезвредила бомбу

Спецназ Росгвардии задержал условных террористов в Русском музее. Об этом 19 мая сообщает пресс-служба главного управления по региону.
ГУ Росгвардии по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
«По легенде учений двое преступников заложили взрывное устройство на территории Михайловского парка и захватили заложников в музее. В результате проведённой подразделениями вневедомственной охраны, ОМОН «Бастион» и СОБР «Гранит» Росгвардии спецоперации злоумышленники нейтрализованы, заложники освобождены, взрывное устройство обезврежено», — рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.
Управление показало кадры «спецоперации». Они напоминают ожившую компьютерную игру Counter-Strike.