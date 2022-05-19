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    Польша подала очередной иск к «Газпрому»

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    Иск к ПАО «Газпром» и ООО «Газпром экспорт» подала польская PGNiG. Речь идет о выплате процентов по сумме, переплаченной компанией с ноября 2014 по февраль 2020 года. Об этом 19 мая сообщает «Интерфакс».

    По данным издания, сумма может составлять 1,5 млрд долларов.

    Арбитражное разбирательство против ПАО «Газпром» и ООО «Газпром экспорт» польская компания инициировала в 2015 году. Речь шла о пересмотре цены на природный газ, поставляемый по контракту, от 25 сентября 1996 года. Согласно контракту, заключенному сторонами, отгрузка должна была составлять около 10 млрд кубометров газа в год.

    В марте 2020-го Стокгольмский арбитраж принял решение скорректировать формулу цены. В итоге «Газпром» выплатил 1,606 млрд долларов с учетом процентов, присужденные ценой. Отмечается, что решение суда от 2020-го года о ретроактивном изменении формулы цены с нефтяной привязки на индекс биржи позже сыграло на пользу «Газпрому»: с конца 2020 года цены на хабах начали возрастать до небывалых значений.

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