Польша подала очередной иск к «Газпрому»

Иск к ПАО «Газпром» и ООО «Газпром экспорт» подала польская PGNiG. Речь идет о выплате процентов по сумме, переплаченной компанией с ноября 2014 по февраль 2020 года. Об этом 19 мая сообщает «Интерфакс».



По данным издания, сумма может составлять 1,5 млрд долларов.



Арбитражное разбирательство против ПАО «Газпром» и ООО «Газпром экспорт» польская компания инициировала в 2015 году. Речь шла о пересмотре цены на природный газ, поставляемый по контракту, от 25 сентября 1996 года. Согласно контракту, заключенному сторонами, отгрузка должна была составлять около 10 млрд кубометров газа в год.

