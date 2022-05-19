Что вы все так возбудились? Вы же хотели в Европу, вот и продаем в Европу сырьевые ресурсы, а на вырученные средства закупаем все, что вы хотите. Нам были нужны только трубы, чтобы выкачивать сырьевые ресурсы на Запад, в Европу. Вы же хотели жить по европейски, а теперь скулеж подняли, что ничего не производим. Были времена, когда все свое производили, но то был ненавистный вам СССР. Пищевую продукцию производили без пищевых добавок, ели только натуральное. Санта Бремор одно из первых рыбообрабатывающих предприятий, которое стало применять вовсю пищевые добавки, особенно микробиологические для ускорения созревания рыбной продукции, чтобы продукция была более выгодной. По санитарным нормам такая продукция якобы не вредная для здоровья человека. Я все же предпочитаю без пищевых добавок, пусть на вкус она будет не такая вкусная, но натуральная.