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    Семга и форель «Русского моря» уплывают из России. Норвежская рыба не хочет к нам на стол

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    13 комментариев

    Более недоступный из-за геополитической ситуации норвежский лосось вынудил белорусского производителя «Санта Бремор» приостановить поставки семги под брендом «Русское море». Компания может перейти на российское сырье, но это приведет к заметному повышению себестоимости и возможной потере доли рынка. Об этом 19 мая сообщает «Коммерсантъ», информацию о прекращении поставок подтвердили в крупных сетях, форель и семга «Русского моря» уже пропали с онлайн-витрин.

    В самой компании на вопросы издания не ответили. В «Ленте» сообщили о получении уведомлений от производителей продуктов из красной рыбы о сложностях с отгрузками из-за дефицита сырья. На данный момент торговая сеть не получает товары бренда «Русское море», изменения ситуации ожидают в июне.

    Собеседник «Коммерсанта» в другой крупной сети подтверждает, что у «Русского моря» сократился ассортимент. Но он связывает это со значительным ростом цен, что сделало продукцию компании невостребованной.

    «Санта Бремор» входит в белорусскую ГК «Санта» Александра Мошенского, которая также включает производителя молочной продукции «Савушкин продукт», сеть супермаркетов «Санта», занимается недвижимостью, развивает проекты в ресторанной и гостиничной сферах и пр. Оборот «Санты», по собственным данным, превышает $ 2 млрд. В РФ «Санта Бремор» присутствует с 2013 года, купив у структур Максима Воробьева и Геннадия Тимченко предприятие по переработке рыбы в Подмосковье.

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    Комментарии (13)

    Alex000
    Как, и белорусского лосося не стало?
    Что же будет с белорусскими креветками?
    VKuser181384498
    Что вы все так возбудились? Вы же хотели в Европу, вот и продаем в Европу сырьевые ресурсы, а на вырученные средства закупаем все, что вы хотите. Нам были нужны только трубы, чтобы выкачивать сырьевые ресурсы на Запад, в Европу. Вы же хотели жить по европейски, а теперь скулеж подняли, что ничего не производим. Были времена, когда все свое производили, но то был ненавистный вам СССР. Пищевую продукцию производили без пищевых добавок, ели только натуральное. Санта Бремор одно из первых рыбообрабатывающих предприятий, которое стало применять вовсю пищевые добавки, особенно микробиологические для ускорения созревания рыбной продукции, чтобы продукция была более выгодной. По санитарным нормам такая продукция якобы не вредная для здоровья человека. Я все же предпочитаю без пищевых добавок, пусть на вкус она будет не такая вкусная, но натуральная.
    Peterburzhec
    И не нужна нам красная буржуйская рыба. Путассу будем питаться!!!
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