Семга и форель «Русского моря» уплывают из России. Норвежская рыба не хочет к нам на стол

Более недоступный из-за геополитической ситуации норвежский лосось вынудил белорусского производителя «Санта Бремор» приостановить поставки семги под брендом «Русское море». Компания может перейти на российское сырье, но это приведет к заметному повышению себестоимости и возможной потере доли рынка. Об этом 19 мая сообщает «Коммерсантъ», информацию о прекращении поставок подтвердили в крупных сетях, форель и семга «Русского моря» уже пропали с онлайн-витрин.
В самой компании на вопросы издания не ответили. В «Ленте» сообщили о получении уведомлений от производителей продуктов из красной рыбы о сложностях с отгрузками из-за дефицита сырья. На данный момент торговая сеть не получает товары бренда «Русское море», изменения ситуации ожидают в июне.
Собеседник «Коммерсанта» в другой крупной сети подтверждает, что у «Русского моря» сократился ассортимент. Но он связывает это со значительным ростом цен, что сделало продукцию компании невостребованной.