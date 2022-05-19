Трансляции с площадок просветительского марафона «Новые горизонты» за два дня собрали более 70 млн просмотров

За два дня трансляции с площадок федерального просветительского марафона «Новые горизонты» (организован российским обществом «Знание») собрали более 70 млн просмотров. Об этом 19 мая сообщили организаторы.



В рамках марафона работают пять дискуссионных площадок, где с аудиторией уже пообщались пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, вице-премьеры Юрий Борисов, Дмитрий Чернышенко, Татьяна Голикова, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, глава Минфина Антон Силуанов, министр транспорта РФ Виталий Савельев, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, глава Минпромторга Денис Мантуров, первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

