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    Трансляции с площадок просветительского марафона «Новые горизонты» за два дня собрали более 70 млн просмотров

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    За два дня трансляции с площадок федерального просветительского марафона «Новые горизонты» (организован российским обществом «Знание») собрали более 70 млн просмотров. Об этом 19 мая сообщили организаторы.

    В рамках марафона работают пять дискуссионных площадок, где с аудиторией уже пообщались пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, вице-премьеры Юрий Борисов, Дмитрий Чернышенко, Татьяна Голикова, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, глава Минфина Антон Силуанов, министр транспорта РФ Виталий Савельев, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, глава Минпромторга Денис Мантуров, первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

    Также на марафоне выступили уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова, президент РАН Александр Сергеев, основатель и гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева, народный артист РФ, депутат Госдумы Дмитрий Певцов и многие другие.

    Федеральный просветительский марафон «Новые горизонты» — это более 220 часов просветительского контента и более 200 лекторов и наставников, в качестве которых выступают известные государственные и общественные деятели, лидеры бизнеса, науки, культуры, спорта.

    Первый марафон прошел в мае 2021 года, с него стартовала «перезагрузка» Российского общества «Знание». Второй был приурочен к началу учебного года и Дню знаний — 1 сентября. Два марафона объединили свыше 400 знаковых спикеров, точки включений были организованы из 44 городов, трансляции марафонов набрали более 200 млн просмотров в интернете.

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