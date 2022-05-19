Петербурге арестованы четверо создателей липовых сайтов с техникой. Пока им вменяют 27 эпизодов

Полиция Петербурга пресекла деятельность группы из четверых горожан, продававших несуществующую технику через липовые интернет-сайты. Об этом 19 мая сообщает пресс-служба МВД. Пока отдел «К» регионального главка насчитал 27 пострадавших, но их может быть гораздо больше.



«По версии следствия, злоумышленники вели криминальный бизнес с 2020 года. В глобальной сети они создавали сайты, предлагавшие приобрести компьютерную и бытовую технику по ценам значительно ниже рыночных. От граждан и представителей юридических лиц, которые обращались в виртуальный магазин, требовалась полная предоплата товара. После того как деньги поступали на счета участников группы, общение с клиентами прекращалось», — описала схему обмана официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

