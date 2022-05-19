Петербурге арестованы четверо создателей липовых сайтов с техникой. Пока им вменяют 27 эпизодов

Полиция Петербурга пресекла деятельность группы из четверых горожан, продававших несуществующую технику через липовые интернет-сайты. Об этом 19 мая сообщает пресс-служба МВД. Пока отдел «К» регионального главка насчитал 27 пострадавших, но их может быть гораздо больше.
«По версии следствия, злоумышленники вели криминальный бизнес с 2020 года. В глобальной сети они создавали сайты, предлагавшие приобрести компьютерную и бытовую технику по ценам значительно ниже рыночных. От граждан и представителей юридических лиц, которые обращались в виртуальный магазин, требовалась полная предоплата товара. После того как деньги поступали на счета участников группы, общение с клиентами прекращалось», — описала схему обмана официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
пресс-служба ГУ МВД России
Установлено, что аферисты за пару лет создали не менее 320 сайтов. Такая цифра объясняется регулярными блокировками по жалобам обманутых пользователей.
По местам проживания фигурантов были изъяты компьютерная техника, телефоны, банковские карты, флешки и так далее. На одном из устройств хранения полиция нашла направленные покупателям счета и фото «товара», использовавшиеся для создания поддельных интернет-магазинов.
«В Петербурге следователями следственных подразделений органов внутренних дел возбуждено 27 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ. Кроме того, проверка по ведомственным учетам МВД России показала, что фигуранты могут быть причастны к десяткам аналогичных преступлений, зарегистрированных в других регионах России», — уточнила Ирина Волк.
Все подозреваемые заключены под стражу, дополнительные эпизоды и соучастники устанавливаются.