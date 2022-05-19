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    Евро упал ниже 62 рублей впервые за 5 лет

    3961
    16 комментариев

    Курс евро на открытии торгов Московской биржи 19 мая опустился ниже 62 рублей. Такой показатель зафиксирован впервые с 16 мая 2017 года, передаёт «Коммерсантъ».

    В ходе торгов доллар вырос на 16 копеек, до 63,61 рубля, евро достиг 66,5 рубля, потеряв 20 копеек.

    Индекс Мосбиржи на открытии торгов растет на 0,37%, РТС — на 0,5%.

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    Комментарии (16)

    Alex527
    Вот сволочи. Подрывают экономику России укреплением рубля.
    Runtime
    Наличный курс 80.5.
    Ырыс
    Ну, примерно 100 рублей за 1 евро. И то не купишь.
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