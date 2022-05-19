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    В Польше заочно арестовали российского диспетчера, дежурившего при крушении польского ТУ-154 под Смоленском

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    15 комментариев

    Польский суд по варшавскому району Мокотув вынес решение о временном аресте российского авиадиспетчера Виктора Рыженко по делу о смоленской авиакатастрофе, сообщает 19 мая РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда Варшавы. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство польской генпрокуратуры.

    «По делу в отношении Виктора Р. (фамилия по польским законам не называется. — Прим. ТАСС) суд назначил подозреваемому меру пресечения в виде временного ареста сроком на 30 дней с даты его задержания», — пояснили в суде.

    Виктор Рыженко был одним из трёх диспетчеров, которые дежурили в аэропорту Смоленск-Северный в день крушения польского правительственного самолета Ту-154М 10 апреля 2010 года. Другого авиадиспетчера, Николая Краснокутского, арестовывать не стали.

    «По делу Николая К. суд не поддержал просьбу прокуратуры о применении меры пресечения в виде временного ареста на срок 30 дней от даты его задержания», — проинформировали в суде.

    Самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского 10 апреля 2010 года потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. Погибли все 96 человек, находившиеся на борту: 88 пассажиров и восемь членов экипажа. Они летели на траурные мероприятия в Катыни. Польская комиссия по повторному расследованию авиакатастрофы изучает разные версии, в том числе умышленные действия российских диспетчеров. Польский суд начал рассматривать дела диспетчеров 27 мая минувшего года.

    Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.

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    Комментарии (15)

    ПАТИОТ
    а вот двум другим диспетчерам не повезло, их не берут в ЕС. сожалею...
    ПАТИОТ
    Во повезло Виктору Р. ! Поздравляю, теперь он в ЕС и будет жить достойно.
    Эд Хэммет
    Все дружно накинулись на поляков. А, вот, ответьте на простой вопрос. Почему полякам до сих пор не переданы обломки этого самолёта? Российская сторона объясняет это тем, что следствие до сих пор не завершено. Кто-нибудь верит в такую сказку?
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