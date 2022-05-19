В Польше заочно арестовали российского диспетчера, дежурившего при крушении польского ТУ-154 под Смоленском

«По делу в отношении Виктора Р. (фамилия по польским законам не называется. — Прим. ТАСС) суд назначил подозреваемому меру пресечения в виде временного ареста сроком на 30 дней с даты его задержания», — пояснили в суде.

Польский суд по варшавскому району Мокотув вынес решение о временном аресте российского авиадиспетчера Виктора Рыженко по делу о смоленской авиакатастрофе, сообщает 19 мая РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда Варшавы. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство польской генпрокуратуры.

Виктор Рыженко был одним из трёх диспетчеров, которые дежурили в аэропорту Смоленск-Северный в день крушения польского правительственного самолета Ту-154М 10 апреля 2010 года. Другого авиадиспетчера, Николая Краснокутского, арестовывать не стали.

«По делу Николая К. суд не поддержал просьбу прокуратуры о применении меры пресечения в виде временного ареста на срок 30 дней от даты его задержания», — проинформировали в суде.



Самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского 10 апреля 2010 года потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. Погибли все 96 человек, находившиеся на борту: 88 пассажиров и восемь членов экипажа. Они летели на траурные мероприятия в Катыни. Польская комиссия по повторному расследованию авиакатастрофы изучает разные версии, в том числе умышленные действия российских диспетчеров. Польский суд начал рассматривать дела диспетчеров 27 мая минувшего года.