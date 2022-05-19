В больнице Петербурга после попытки суицида спасают 11-летнего любителя видеоигр

Врачи детской больницы имени Филатова ставят на ноги 11-летнего жителя Выборгского района Петербурга после попытки навредить собственному здоровью. Он хотел играть больше, чем сидеть на уроках.



Скорую в двенадцатиэтажку неподалёку от проспекта Просвещения накануне около девяти часов утра вызвала 44-летняя мать, стало известно «Фонтанке» 19 мая. Помощь медиков требовалась её 11-летнему сыну, который решился на радикальное после размолвки с родителями.

