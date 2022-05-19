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    В больнице Петербурга после попытки суицида спасают 11-летнего любителя видеоигр

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    2 комментария

    Врачи детской больницы имени Филатова ставят на ноги 11-летнего жителя Выборгского района Петербурга после попытки навредить собственному здоровью. Он хотел играть больше, чем сидеть на уроках.

    Скорую в двенадцатиэтажку неподалёку от проспекта Просвещения накануне около девяти часов утра вызвала 44-летняя мать, стало известно «Фонтанке» 19 мая. Помощь медиков требовалась её 11-летнему сыну, который решился на радикальное после размолвки с родителями.

    Утром мальчик выслушал, по всей видимости, очередную лекцию о важности образования. Средством побороть прогулы семья сделала гаджеты и запретила подходить к приставке. Отлучённый от видеоигр ребёнок идти на уроки не пожелал.

    По данным «Фонтанки», мальчик воспитывается в благополучной семье, с его попыткой навредить себе родители столкнулись впервые. Они успели среагировать: сына госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

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    Комментарии (2)

    kotelok
    Не конкретно про эту семью, но сценарий, который сейчас весьма популярен:
    1. С раннего детства мама/папа в смартфоне/телевизоре, ну или даже реально чем-то очень заняты, не суть. Ребёнка, который пытается познавать мир, пытается налаживать контакт, интересуется, спрашивает - грубо одёргивают и либо просто предлагают заткнуться, либо сажают смотреть мультики, и снова мультики, и снова заткнуться, т.к. папа устал после работы.
    2. В итоге у ребёнка не формируется интерес/навыки обучения и общения, но зато закрепляется привязанность к телевизору/планшету (не как таковому, а как к единственному источнику контента).
    3. Ребёнок поступает в школу, начинает испытывать проблемы в обучении и коммуникации с ровесниками (где половина такие же). А виноваты в итоге учителя, плохое школьное окружение, аниме и компьютерные игры. Но точно не родители. А когда им прямым текстом указываешь на одну из причин этих проблем, либо переходят на грубость, либо искренне не понимают о чём речь и какая тут связь.
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