В больнице Петербурга после попытки суицида спасают 11-летнего любителя видеоигр

Врачи детской больницы имени Филатова ставят на ноги 11-летнего жителя Выборгского района Петербурга после попытки навредить собственному здоровью. Он хотел играть больше, чем сидеть на уроках.
Скорую в двенадцатиэтажку неподалёку от проспекта Просвещения накануне около девяти часов утра вызвала 44-летняя мать, стало известно «Фонтанке» 19 мая. Помощь медиков требовалась её 11-летнему сыну, который решился на радикальное после размолвки с родителями.
Утром мальчик выслушал, по всей видимости, очередную лекцию о важности образования. Средством побороть прогулы семья сделала гаджеты и запретила подходить к приставке. Отлучённый от видеоигр ребёнок идти на уроки не пожелал.
По данным «Фонтанки», мальчик воспитывается в благополучной семье, с его попыткой навредить себе родители столкнулись впервые. Они успели среагировать: сына госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.