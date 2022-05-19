Матвиенко: Реакция РФ на вступление Финляндии и Швеции в НАТО будет соразмерна в военном плане

Российская реакция на вступление Финляндии и Швеции в НАТО будет соразмерна присутствию НАТО на территориях этих стран, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Прежде всего, в военном плане реакция России будет соразмерна и адекватна присутствию НАТО на территориях этих двух государств, тому, какие виды вооружения будут размещены. Но могу точно заверить, что безопасность России будет, безусловно, обеспечена. Конечно же, вступление этих стран в НАТО негативно скажется и на политическом состоянии Европы. Не добавит ей стабильности», — сказала Матвиенко в интервью «Известиям», опубликованном 19 мая.



По мнению политика, решение этих двух стран не суверенное, а принято «под давлением коллективного Запада, в первую очередь США и НАТО». Матвиенко сожалеет о таком развитии ситуации, поскольку многолетнее сотрудничество между Россией и Финляндией было взаимовыгодным.

«Я это знаю по личному опыту. Когда я работала губернатором Санкт-Петербурга, у нашего города был огромный объем связей с Финляндией. Я общалась с большим количеством представителей финского истеблишмента и точно могу сказать и подтвердить, что они не рассматривали Россию как врага, даже темы не было возможной агрессии России против Финляндии», — уверяет Матвиенко.

