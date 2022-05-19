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    Матвиенко: Реакция РФ на вступление Финляндии и Швеции в НАТО будет соразмерна в военном плане

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    5 комментариев

    Российская реакция на вступление Финляндии и Швеции в НАТО будет соразмерна присутствию НАТО на территориях этих стран, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

    «Прежде всего, в военном плане реакция России будет соразмерна и адекватна присутствию НАТО на территориях этих двух государств, тому, какие виды вооружения будут размещены. Но могу точно заверить, что безопасность России будет, безусловно, обеспечена. Конечно же, вступление этих стран в НАТО негативно скажется и на политическом состоянии Европы. Не добавит ей стабильности», — сказала Матвиенко в интервью «Известиям», опубликованном 19 мая.

    По мнению политика, решение этих двух стран не суверенное, а принято «под давлением коллективного Запада, в первую очередь США и НАТО». Матвиенко сожалеет о таком развитии ситуации, поскольку многолетнее сотрудничество между Россией и Финляндией было взаимовыгодным.

    «Я это знаю по личному опыту. Когда я работала губернатором Санкт-Петербурга, у нашего города был огромный объем связей с Финляндией. Я общалась с большим количеством представителей финского истеблишмента и точно могу сказать и подтвердить, что они не рассматривали Россию как врага, даже темы не было возможной агрессии России против Финляндии», — уверяет Матвиенко.

    Она также заметила, что России следует забрать советские памятники из стран Прибалтики, если их захотят снести.

    «Но если уже дело дойдет до абсолютного беспредела и будет принято окончательное решение о сносе этих памятников, считаю, что их надо России, конечно, забрать, но не везти в Москву или другие регионы. А поставить на границе. Рижский — на границе с Латвией, а «Бронзового солдата» — на границе с Эстонией в Ленинградской области. Чтобы люди, для которых это действительно святыня, могли и 9 мая, и в другие дни, просто переходя границу, отдавать дань памяти», — полагает спикер Совфеда.

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    Комментарии (5)

    Alex527
    ВВ скоро грамоту получит, за многолетнюю работу по укреплению Нато.
    Дежурный по объединению
    Соразмерно - всмысле Россия в кетай вступит?
    274580688
    гиперболоидом их, Валентина Ивановна, гиперболоидом
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